PSG : Mbappé n'en a pas fini avec Lacazette

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a balayé Ajaccio ce samedi soir en Ligue 1. Kylian Mbappé en a profité pour planter un doublé et prendre seul la tête du classement des buteurs.

A Paris, la quête du titre en Ligue 1 prendra bientôt fin. Grâce à son succès 5 buts à 0 sur Ajaccio ce samedi au Parc des Princes, le club de la capitale a repris 6 points d'avance sur son dauphin, le RC Lens. Les deux clubs ont encore 3 rencontres chacune à disputer et sauf rebondissement, le PSG remportera prochainement le 11e titre de son histoire en Ligue 1. Tout simplement historique. Et pour fêter ça comme il se doit, Kylian Mbappé se fixe encore des objectifs XXL pour cette fin d'exercice. Parmi eux, le titre de meilleur buteur du championnat.

Mbappé, tout pour les stats ?

Kylian Mbappé compte 26 buts en Ligue 1 après son doublé face à Ajaccio ce samedi soir. C'est une réalisation de plus qu'Alexandre Lacazette, qui a lui planté contre Clermont. Selon les informations du Parisien, Mbappé n'a pas prévu de donner trop d'espoirs au Lyonnais. Auteur de sa 4ème saison à plus de 25 buts marqués en Ligue 1, le champion du monde 2018 veut dépasser la barre des 30 buts cette saison. « La barre des 30 buts n'est plus si loin. Elle aura valeur de symbole. Et enverra un message fort : alors que Campos rêve de disloquer la MNM, Mbappé apparaîtra comme la figure du projet », indique notamment le média français. Le Parisien rajoute que la fatigue mentale et physique dont est sujet Mbappé après cette saison à rallonge ne freinera pas l'ancien de Monaco pour envoyer des messages forts. Auxerre, Strasbourg et Clermont, les trois prochains adversaires du PSG en Ligue 1, sont donc prévenus. Par la suite, l'heure sera aux bilans pour le club de la capitale et au début du marché des transferts... Et il se dit que Luis Campos construira autour de Kylian Mbappé une équipe bien différente de l'actuelle.