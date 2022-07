Messi vs Sergio Ramos, coup de chaud au PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les derniers entrainements au Japon ont permis de montrer que les vieilles rivalités ne sont pas forcément oubliées au PSG. Lionel Messi et Sergio Ramos sont au premier rang.

Si au début de l’ère QSI, le Paris Saint-Germain avait clairement ciblé le marché italien pour se renforcer et grandir en Europe, c’est depuis quelques années en Espagne que le club de la capitale fait ses courses. Les recrutements en provenance de la Liga sont nombreux, avec des déceptions (Jesé, Rico, Rafinha), des sentiments mitigés (Berchiche, Sarabia), des réussites (Hakimi, Navas) et surtout des immenses stars (Sergio Ramos, Neymar, Messi). Et avec certains joueurs, c’est un peu le Clasico qui s’est importé au PSG. Notamment deux joueurs qui n’ont jamais pu se supporter quand ils étaient opposés : Sergio Ramos et Lionel Messi. L’Argentin a souvent fait la misère à la défense du Real Madrid, même si l’Espagnol a aussi pris sa revanche avec des titres somptueux grâce à sa rage de vaincre. Les deux hommes ne s’apprécient pas vraiment, et cela se poursuit au PSG.

Une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux fait ainsi l’état d’une passe d’armes assez virulente pour un simple entrainement, lors d’une des dernières apparitions au Japon. On y voit d’abord La Pulga esquiver Sergio Ramos, avant de le dribbler d’une subtile feinte tout en voyant l’Espagnol tenter de l’accrocher. Cette action a de toute évidence déplu à l’Argentin qui est revenu pour dire sa façon de penser, et les deux hommes se sont encore expliqués sur l’action suivante, laissant entendre que Messi n’avait pas trop aimé, ni digéré, ce comportement qu’il jugeait dangereux pour un entrainement. La vidéo a fait le buzz, et remis au goût du jour la rivalité entre le Barça et le Real.

Sergio Ramos et Messi ne sont pas amis

Les médias espagnols s’en sont bien évidemment emparés pour rappeler que la vie dans le vestiaire parisien pouvait parfois rappeler des adversités passés. Pour Juan Manuel Moreno, éditorialiste sur Antena 3, il est difficile d’oublier que ces deux hommes ne sont plus des rivaux. « Même s’ils ont déjà joué ensemble une année, cela fait toujours très étrange de voir Messi et Sergio Ramos sous le même maillot. Leur relation n’est pas spécialement mauvaise, mais ce ne sont clairement pas des amis. L’Andalou est toujours très nerveux, et cela se voit à l’entrainement, et cela peut piquer Messi », a livré le journaliste, pour qui la saison précédente n’a pas pu renforcer l’amitié entre les deux joueurs, sachant que Sergio Ramos n’a tout simplement quasiment pas joué du tout.

Même si cette brouille sera certainement très vite oubliée, les observateurs du PSG noteront à la fois l’envie décuplée de Sergio Ramos d’être très présent à l’entrainement, et aussi le fait que les séances sous Christophe Galtier sont musclées et permettent un engagement poussé. Ceux qui penchent plutôt en faveur de Lionel Messi pourront noter son magnifique dribble la finition par la suite, histoire de rappeler que l’Argentin semble avoir retrouvé la plénitude de ses moyens physiques, sa confiance et son sens du but. Pas encore de quoi le faire sauter dans les bras de Sergio Ramos à sa prochaine réalisation.