PSG ‍: Mbappé lui manque, Luis Enrique va énerver Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En plein conflit juridique entre le PSG et Kylian Mbappé, Luis Enrique a rendu hommage à son ancien joueur. Dans une interview à Movistar, le coach parisien a fait savoir combien le capitaine des Bleus lui manquait.

Ces dernières semaines, les relations sont plus tendues que jamais entre le Paris Saint-Germain et le meilleur buteur de son histoire, Kylian Mbappé. Le nouvel attaquant du Real Madrid réclame 55 ME de salaires et de primes impayées à son ancien employeur, qui refuse de lui verser une telle somme malgré le verdict de la LFP. L’affaire devrait se poursuivre devant les tribunaux compétents et confirme que l’histoire s’est terminée de la pire des façons entre le PSG et le capitaine de l’Equipe de France. Dans ce contexte bouillant entre les deux parties, Luis Enrique a été interrogé sur Kylian Mbappé par le média espagnol Movistar.

Le Real Madrid arnaqué par Mbappé, Hanouna lâche un scoop https://t.co/DmjafNsgVh — Foot01.com (@Foot01_com) September 24, 2024

Et tandis que l’ancien entraîneur du FC Barcelone aurait pu botter en touche au vu du contexte, il en a décidé autrement en rendant un vibrant hommage à Kylian Mbappé. Des déclarations qui donneront certainement le sourire à l’ex-Monégasque, qui n’a pas manqué de remercier Luis Enrique à plusieurs reprises ces derniers mois, précisant que c’était avant tout grâce à l’entraîneur espagnol qu’il n’avait pas passé toute la saison dans le loft du PSG l'an passé. Les propos de Luis Enrique prouvent que la relation était bonne entre les deux hommes, ce dont on a pu douter à certains moments la saison dernière.

Luis Enrique rend un hommage XXL à Mbappé

« Dans le cas de Kylian, j'ai rencontré un joueur merveilleux. Une personne d'un niveau personnel exceptionnel, comme on en trouve rarement en arrivant et en voyant un joueur de ce niveau. Humain, affectueux, proche. C’est un joueur merveilleux. Quel dommage qu'il soit allé à Madrid. Surtout pour nous à l'époque. Mais c'est la vie, cela fait aussi partie du jeu. Que ça se passe très bien pour lui. Je n’ai rien à lui reprocher, il a conditionné son départ. Il a toujours été très poli et respectueux, son frère et ses parents aussi » a détaillé Luis Enrique, qui regrette le départ de Kylian Mbappé, que ce soit sportivement mais aussi humainement. Des propos que Nasser Al-Khelaïfi auraient sans doute préféré ne pas entendre de la bouche de son entraîneur en pleine bataille juridique entre le PSG et l’attaquant de 25 ans.