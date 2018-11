PSG : Verratti promet de grandes choses face à Liverpool, il va devoir assumer

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Il est l’un des métronomes du Paris Saint-Germain, et malheureusement ces dernières années, cela n’est pas forcément bon signe.

Souvent en difficulté ou suspendu, Marco Verratti n’a pour le moment pas aidé le PSG à franchir un cap en Ligue des Champions. Alors qu’il sort de deux matchs très réussis avec la sélection italienne, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps, le milieu de terrain espère enchainer avec une grande performance face à Liverpool. Il a confié son ambition dans le Corriere dello Sport, même s’il sait que les envolées prometteuses face aux micros, devront désormais être suivies par des actes si le PSG ne veut pas tomber de très haut.

« Les quatre premières journées ont démontré que notre groupe est très difficile et que tout se décidera au dernier moment. Un de ces trois clubs sera éliminé et nous ne voulons pas que ça soit nous. Nous aurons un match difficile à la maison contre Liverpool, mais nous avons confiance. N’oublions pas que nous avons notre destin entre nos mains et si nous remportons les deux derniers matches, nous serons qualifiés. Nous devrons arriver sur le terrain déterminés et concentrés parce que mercredi prochain, ce sera comme une finale », a confié un Marco Verratti, persuadé que Paris peut se réveiller au meilleur des moments, ce mercredi face à Liverpool. Il vaudrait mieux car sinon, le PSG n’aura plus son destin en mains avant de jouer face à l’Etoile Rouge.