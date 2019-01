PSG : Mbappé il y a 20 ans, Deschamps imagine la boucherie

Dans : PSG, Equipe de France, Foot Mondial.

Cet été, c’est grâce à une génération dorée que l’Equipe de France a remporté la Coupe du monde.

Une génération représentée par Kylian Mbappé, auteur de 4 buts en Russie et dont l’assurance est épatante à seulement 20 ans. Une grande confiance qui permet au natif de Bondy de réaliser un début de carrière sensationnel avec les Bleus et le PSG, mais qui aurait pu lui valoir de sales coups s’il avait joué il y a quelques années. C’est tout du moins ce que pense Didier Deschamps, vainqueur du Mondial en 1998, et qui s’est exprimé à ce sujet dans France Football.

« Kylian assume, comme d'autres, de vouloir tout et tout de suite. Il y a vingt ans, un joueur comme lui, avec cette assurance, aurait sûrement pris des claques. Son comportement aurait été mal interprété. Aujourd'hui, c'est leur force. Mais ce n'est pas tout de le dire. Ils font tout pour le faire avec une énorme volonté et leurs habitudes » a confié le sélectionneur des Bleus, admiratif devant le talent précoce de l’attaquant parisien, ainsi que devant ses qualités footballistiques tout simplement incroyables. Mais peut-être n'auraient-elles pas pu s'exprimer aussi facilement quand Didier Deschamps était joueur, à une époque où les attaquants étaient moins protégés.