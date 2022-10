Mbappé gagne 358.000 euros par jour, ici c'est Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques années maintenant, le statut de Kylian Mbappé a beaucoup changé. Le champion du monde français fait partie des stars incontestées du football.

Kylian Mbappé a déjà battu de nombreux records depuis le début de sa carrière professionnelle. Aujourd'hui membre incontournable du PSG et de l'équipe de France, il vise encore des gros titres. La Ligue des champions en fait partie. Pour lui permettre de la gagner, le club de la capitale n'a pas lésiné sur les moyens il y a quelques mois pour le convaincre de prolonger l'aventure. Mais c'est aussi le cas des marques qu'il représente à travers le monde. D'ailleurs, selon Forbes, Kylian Mbappé sera bel et bien le joueur le mieux payé de la planète football cette saison, devant Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Une première depuis 8 ans.

Mbappé, c'est bien lui le premier !

3 IN A ROW 👑

Proud to feature on the cover again #FIFA23

@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/t71RGY7sBZ — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 19, 2022

Forbes indique que Kylian Mbappé va au total percevoir 131 millions d'euros pour la saison 2022-2023. Cela correspond aux 113 millions d'euros issus de ses activités sportives et aux 18 millions d'euros de ses partenariats extra-sportifs (sponsors). Leo Messi est lui deuxième de ce classement, avec 65 millions de salaires et 55 millions de sponsors. Cristiano Ronaldo complète le podium avec 102 millions d'euros. Son autre coéquipier au PSG, Neymar Jr, pointe à la quatrième place (56 millions de salaires + 33 millions de sponsors). A noter la sixième place d'Erling Haaland et son salaire de 40 millions d'euros. Kylian Mbappé et le Norvégien pourraient bien se partager se classement pendant les prochaines années, à l'instar de ce qu'ont fait Leo Messi et Cristiano Ronaldo.

Outre ses revenus monstrueux, Kylian Mbappé continue de faire parler pour ses performances sur le terrain. Et ces derniers temps, il ne transpire pas le bonheur au PSG, lui qui n'apprécie pas forcément de devoir jouer au poste de numéro 9. Mais cela ne changera rien à son salaire et ses primes, les contrats paraphés par le champion du monde français, qui pourrait être forfait ce samedi contre Reims en raison d'une petite angine, n'étant pas liés à ses performances sportives. Reste qu'en France, où les salaires, surtout quand ils sont élevés, sont tabous, les révélations sur ce que gagne Kylian Mbappé vont forcément faire causer. Mais l'ancien Monégasque n'a rien volé à personne, il est bon de le rappeler.