PSG ‍: Mbappé et Dembélé, le dérapage de trop

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont énervé le PSG avec leur séjour de stars à Cannes et leur soirée parisienne. Au point de voir Luis Enrique se passer des deux attaquants contre l'OL en finale de la Coupe de France ?

Même sans jouer sur les deux derniers matchs, Kylian Mbappé fait énormément parler de lui. C’est le lot des stars et l’attaquant du PSG s’est comporté en tant que tel sur ces derniers jours, en allant faire une apparition de gala au Festival de Cannes avant d’organiser une soirée de prestige à Paris pour faire ses adieux officiels à la capitale française. Un rythme de vie de vacanciers, même si tout va toujours très vite avec l’international tricolore, qui a réussi à faire de nombreuses apparitions médiatiques en seulement quelques jours.

Le PSG a tenté d'étouffer l'affaire

Certes, Luis Enrique avait donné des jours de repos à plusieurs de ses joueurs, mais le rythme effréné de Kylian Mbappé et le timing de ses apparitions alors que le PSG jouait en même temps, a de quoi interpeller sur sa motivation à bien terminer la saison. Pour un joueur qui demandait du sérieux à ses coéquipiers la saison dernière, la bascule a été rapide. De quoi déranger clairement Jérome Rothen, qui n’a pas hésité à dire que cette attitude a déplu fortement à Luis Enrique comme à Nasser Al-Khelaïfi.

« Au PSG ils ont étouffé l'affaire. Ils ont dit qu’il n’y avait pas d’affaire, que c’était une journée off et que les joueurs faisaient ce qu’ils voulaient. Sauf que, non, ils ne font pas ce qu’ils veulent car ils ont une image à donner. Ils ont beaucoup travaillé sur cette image et elle était plutôt positive. C’est un match important la finale de la Coupe de France. Et en terme d’image, ce n’est pas génial ce que Dembélé et Mbappé ont envoyé. Au sein du club, ils ne sont pas étonnés mais vexés. Le président est vexé mais le plus important, c’est Luis Enrique. Mais Luis Enrique, il l’a déjà mis au placard plusieurs matchs et a été obligé de le faire jouer en Ligue des Champions pour avoir sa star et son meilleur joueur pour essayer d’aller au bout. Depuis, il ne joue quasiment plus, il a juste joué le match du titre devant son public pour ses adieux. Ce n’est pas la meilleure préparation pour sortir un grand match. Mbappé va être contrarié en terme de temps de jeu samedi soir », a prévenu l’ancien joueur du PSG, persuadé que Kylian Mbappé ne va pas être à la fête contre l’OL et pourrait même ne pas être pris dans le groupe parisien.

Une déconvenue qui pourrait aussi toucher Ousmane Dembélé, qui a suivi Mbappé dans son délire sur ces derniers jours, et possède pourtant une situation contractuelle différente. « Mais où ils sont en revanche plus surpris, c’est pour Dembélé. Parce qu'il s'inscrit normalement dans la durée. Normalement, il ne part pas. Donc pourquoi il s’est greffé à Kylian Mbappé ? Peut-être qu’il est sous son influence. Au sein du club, cela n’a pas du tout été apprécié. Et je pense que Luis Enrique est capable de trancher dans le vif samedi soir », a assuré l’animateur de RMC, pour qui il sera très intéressant de voir la réaction de Luis Enrique face à ce problème assez délicat. Car si Mbappé a été sacrifié sur l’autel de sa situation contractuelle ces derniers mois, la donne est différente avec Ousmane Dembélé, qui fait normalement partie des joueurs sur lesquels le PSG s’appuie sur l’avenir. Et le punir de manière spectaculaire pour le match le plus important de cette fin de saison pourrait avoir du mal à passer.