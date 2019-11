PSG : Mbappé est diabolique, le Ballon d'Or viendra !

Dans : PSG.

De retour de blessure, Kylian Mbappé est dans une forme étincelante avec le Paris Saint-Germain. Il l’a encore prouvé vendredi sur la pelouse de Dijon.

Malgré la défaite de son équipe, l’international français a encore marqué, comme il l’avait fait face au FC Bruges et contre l’Olympique de Marseille dans le Classico au Parc des Princes. A seulement 20 ans, Kylian Mbappé continue d’étonner et d’affoler les statistiques. Et ce n’est certainement pas Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps en Equipe de France qui va s’en plaindre. Interrogé par Téléfoot, le bras droit de DD a ainsi dressé un portrait très positif de Kylian Mbappé. En mettant notamment en avant son efficacité diabolique…

« C’est un joueur hors normes avec une efficacité diabolique. Le Ballon d’Or ? J’espère qu’il l’aura, qu’il l’aura un jour. Peut-être que cette année, il y a des joueurs qui sont susceptibles d’être devant lui mais tout ce qu’il a montré sur le terrain et dans ses prestations ça le met très haut dans la hiérarchie » a indiqué Guy Stéphan, pour qui il ne fait pas beaucoup de doute que Kylian Mbappé sera un sérieux prétendant à la victoire finale au Ballon d’Or d’ici très peu de temps. Même si cette année, des joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Sadio Mané et Virgil Van Dijk semblent avoir une longueur d’avance importante sur lui.