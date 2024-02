PSG ‍: Mbappé est déjà à Madrid, tout s'explique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'a montré aucun signe de colère à l'encontre de son entraîneur dimanche en quittant le terrain pour céder sa place à Gonçalo Ramos. Le numéro 7 du PSG est déterminé à ne pas craquer.

Lorsqu’il a été rappelé sur la touche par Luis Enrique, Kylian Mbappé a salué son remplaçant, puis en enfilé une veste avant de rejoindre sagement le box du PSG au Parc des Princes. Aucun signe de colère à l’encontre de Luis Enrique et aucune prise de tête avec le coach espagnol. On est bien loin du coup de sang piqué par la star tricolore lorsqu’en février 2020 Thomas Tuchel avait osé le remplacer lors d’une facile victoire (5-0) contre Montpellier. A l’époque, Mbappé avait longuement dialogué avec l’Allemand, une scène évidemment captée par la télévision et qui avait donné lieu à une grosse polémique. Pas de ça lors de la réception de Rennes, dimanche au Parc des Princes, le joueur de 25 ans se pliant à la décision de son entraîneur. Du côté des médias espagnols, où l’on s’est bien sûr délecté de cette séquence, on estime qu’il s’agit là d’un signal fort envoyé par Kylian Mbappé au Real Madrid et à Carlo Ancelotti.

Mbappé n'est pas plus fort que Madrid

Luis Alberto Lopez, journaliste pour Defensa Central, va même plus loin que ses confrères en affirmant que dans le vestiaire parisien, l'attaquant vedette du PSG aurait été très compréhensif avec Luis Enrique. « C'est votre décision et vous avez tout mon soutien pour tout ce que vous décidez... », aurait fait savoir Kylian Mbappé à Luis Enrique. Même si tout cela reste à prouver, le média sportif espagnol assure que l'attitude de Mbappé est lié à sa future signature au Real Madrid. Car en Espagne, de nombreux observateurs pensent que le champion du monde 2018 peut éventuellement dynamiter le vestiaire des Merengue s'il se montre un peu trop dominateur par rapport à ses coéquipiers. « La star parisienne commence à changer de mentalité pour s'adapter au fonctionnement du Real Madrid. Dans le meilleur club du monde, il n’y a personne au-dessus de l’entité, aussi légendaire soit-il », explique notre confrère.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Pour l'instant, si Kylian Mbappé a prévenu Nasser Al-Khelaifi qu'il partira du Paris Saint-Germain, le meilleur buteur de l'histoire du PSG n'a pas encore annoncé son futur club. Mais tout indique que ce sera le Real Madrid, plus aucune autre équipe ne revendiquant des négociations avec le clan Mbappé. Alors effectivement, l'attaquant de 25 ans veut tout faire pour partir du PSG sans faire des vagues et en bonne entente avec les supporters. Luis Enrique pourrait cependant avoir perturbé les plans de ce dernier s'il multiplie ce genre de décision à son encontre. Les prochaines sorties du club de la capitale, surtout dans une semaine en Ligue des champions, seront scrutées à la loupe, et encore plus l'attitude de Kylian Mbappé.