PSG : Liverpool ou le Real, le choix de Mbappé entériné ?

Buteur contre Nice la semaine dernière, Kylian Mbappé a confirmé son retour en force avec deux passes décisives face à Reims dimanche.

En grande forme, l’attaquant du Paris Saint-Germain continue par ailleurs de faire beaucoup parler en Espagne. Et pour cause, son avenir reste au centre des débats en ce début de saison, principalement en raison de sa situation contractuelle. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, l’international tricolore n’a toujours pas fait le choix de prolonger en faveur du champion de France en titre. Si cette situation s’éternisait jusqu’à l’été prochain, le Paris SG se retrouverait quasiment dans l’obligation de vendre Kylian Mbappé, lequel serait à un an de la fin de son contrat. Une situation sur laquelle deux cadors européens souhaitent bondir.

Comme indiqué par le journal L’Equipe il y a quelques jours, le Real Madrid et Liverpool sont très intéressés par la perspective de récupérer Kylian Mbappé l’été prochain. La venue de l’international tricolore permettrait aux Reds d’anticiper un éventuel départ de Mohamed Salah ou de Sadio Mané tandis que le Real Madrid rêve depuis près de trois ans du natif de Paris, afin de l’associer à Karim Benzema. Ce duel de cadors s’annonce épique dans les mois à venir mais selon Francisco Buyo Sanchez, ancienne star du Real Madrid interrogée par El Chiringuito, le suspense sera de courte durée. « Il semble que Liverpool soit réellement intéressé » a-t-il fait savoir. « Mais je pense que Kylian Mbappé a déjà pris sa décision, et qu’il va rejoindre le Real Madrid ». Reste maintenant à voir s’il s’agit d’une information ou d’un simple ressenti de la part de l’ancien international espagnol, pour qui la venue de Kylian Mbappé dans la capitale madrilène d’ici un an ne fait que peu de doutes…