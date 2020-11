PSG : Mbappé contrôle la VAR, il crie au scandale

Dans : PSG.

Samedi soir, le PSG s’est sorti d’un bien mauvais pas en l’emportant face à Nantes (0-3) malgré une première mi-temps décevante.

Laborieux lors des 45 premières minutes, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient en colère à la mi-temps. C’était notamment le cas de Kylian Mbappé, lequel pestait contre l’arbitrage au moment de revenir aux vestiaires en raison d’un penalty oublié en faveur du PSG selon lui. L’attaquant de 21 ans ainsi que Leonardo ont profité du repos pour mettre la pression sur le corps arbitral. Et en seconde période, un penalty a été accordé en faveur de Paris pour une faute très discutable. Plus incroyable encore, la VAR n’a pas déjugé cette mauvaise décision d’Hakim Ben El Hadj.

Cela est absolument scandaleux selon Kevin Diaz, lequel a pesté contre cette VAR totalement inutile sur son compte Twitter. « Après le penalty accordé au PSG hier... je pense que l’on peut définitivement arrêter de croire que la VAR va régler quoi que ce soit dans le foot! Pression sur l’arbitre à la mi-temps, penalty imaginaire sifflé, confirmé par la VAR! Rien n’a changé en fait.. tout est normal » a publié le consultant de RMC, totalement dépité de voir les coups de pression à la mi-temps font encore effet dans le football professionnel, et cela malgré l’instauration de l’assistance vidéo à l’arbitrage afin d’évier toutes les polémiques. De toute évidence, cet outil technologique permet d’éviter certains bugs mais globalement et malheureusement, les débats d’après-match sont toujours aussi nombreux au sujet de l’arbitrage. Ce match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes en est la preuve…