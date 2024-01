PSG ‍: Mbappé au Real, son clan tape du poing sur la table

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

C'était l'information de la soirée de ce dimanche : Kylian Mbappé aurait trouvé un accord avec le Real Madrid. C'est en tout cas ce qu'annonce Foot Mercato et Santi Aouna.

Kylian Mbappé épisode 3452. Alors que le champion du monde est en fin de contrat avec le PSG, les rumeurs se font de plus en plus importantes concernant son avenir. Si le joueur de 25 ans avait indiqué après le Trophée des champions ne pas avoir pris de décision, voilà que Foot Mercato pense le contraire. Le média français a affirmé ce dimanche soir que l'ancien de Monaco avait trouvé un accord définitif avec le Real Madrid. De quoi surprendre donc. Car d'autres médias ont démenti, comme RMC Sport, qui précise que Mbappé n'a pris aucune décision, tout en citant des informations données par l'entourage du joueur tricolore. Une position confirmée ce lundi soir par Le Parisien, qui cite également le clan Mbappé pour dire que rien n'est fait dans un sens comme dans un autre, et que le numéro 7 du Paris Saint-Germain est toujours en pleine réflexion.

Mbappé, ce n'est pas si simple

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Les deux médias français indiquent en effet ces dernières heures que Kylian Mbappé est calme et ne veut surtout pas se sentir pressé par qui que ce soit : « Il n’y a aucun accord autour de l’avenir de Kylian d’autant qu’il n’y a pas de discussions entamées au sujet de celui-ci, selon l’entourage de Kylian Mbappé. Aucun type d’influence ne pourrait d’ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian. Comme il y a deux ans, Kylian Mbappé reste le maître des horloges ». De quoi apporter certains détails mais surtout garder un énorme flou autour de l'avenir proche de Kylian Mbappé. Du côté du PSG, on a également aucune nouvelle venant du clan Mbappé concernant un accord avec le Real Madrid. Daniel Riolo croit lui savoir que le capitaine de l'équipe de France donnera sa décision avant la rencontre aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad, qui aura lieu le 14 février prochain au Parc des Princes. La décision de Mbappé pourrait influer sur son accueil ce soir-là...