PSG : Mbappé au Real Madrid, sa nounou a un mot à dire

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Une très bonne nouvelle pour le club de la capitale, moins pour le Real Madrid et ses fans.

Le PSG a fait fort en fin de saison dernière en annonçant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Une annonce surprenante alors qu'un départ au Real Madrid semblait acté depuis longtemps. De quoi rassurer les fans du PSG sur le projet du Qatar. Mais forcément, du côté des amoureux du Real Madrid, la prolongation de Mbappé à Paris n'a pas été bien vécue. Pour certains, impossible désormais d'imaginer la possibilité de voir un jour le champion du monde rejoindre le Real Madrid après sa « trahison ». Pourtant, difficile de croire que les champions d'Europe perdront leur rêve de signer un jour Kylian Mbappé. Un Mbappé qui n'a en plus de cela jamais caché son ambition de jouer au Real Madrid. Pour son ancienne nounou, Béatrice Riccardi, Mbappé portera d'ailleurs un jour la tunique blanche des Merengue.

Mbappé ne rêve que du Real Madrid

Lors d'une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, la femme d'origine italienne, qui a passé près de 12 ans à côtoyer le jeune Mbappé, en a dit plus sur la relation entre Mbappé et le Real Madrid. « Nous lui avons offert un maillot de l'AC Milan et il l'a adoré. Cependant, c'était un fan du Real Madrid et il aurait été plus heureux avec un maillot blanc... Dès l'âge de sept ans, il a commencé à dire qu'un jour, il serait un footballeur professionnel et qu'il jouerait à Madrid. Nous avons ri, mais il avait déjà tout compris. Il a toujours été ambitieux, il réalise tous ses rêves. Maintenant, il a dit non à Madrid, mais dans le football, tout va très vite. Je n'exclus pas que dans quelques années, ce soit l'idole du Bernabéu », a notamment indiqué Béatrice Riccardi, qui devrait-là rassurer les fans du Real Madrid déçus du choix Kylian Mbappé de continuer un peu plus longtemps sous les couleurs du PSG. Car c'est bien au PSG que Mbappé veut d'abord écrire son histoire avec comme ambition : remporter la Ligue des champions. Un nouveau projet est en place avec l'arrivée de Luis Campos et Mbappé aura son mot à dire concernant les prochaines arrivées dans la capitale française.