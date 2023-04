PSG : Mbappé a un souci, ça devient inquiétant

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé est passé à côté de son match face à Nice ce samedi soir malgré le succès de son équipe. L'attaquant tricolore peine à convaincre en ce début d'année 2023 et quelques petites critiques commencent à monter chez les suiveurs du PSG.

Le PSG a décroché un succès précieux contre Nice dans la course au titre ce samedi soir en Ligue 1. Leo Messi et Sergio Ramos auront fait la différence à des moments importants du match. Concernant Kylian Mbappé, il est passé à côté. Une tendance depuis le début de l'année 2023 qui inquiète pas mal de fans et observateurs. Kylian Mbappé a inscrit 11 buts depuis le début d'année 2023, dont près de la moitié (5) face à l'US Pays de Cassel, club de Régional 1. Mauvaise passe, petite déprime ou manque d'adaptation, le débat est ouvert. En tout cas, pour certains, Mbappé va devoir faire attention à ne pas trop devenir lisible dans son jeu. C'est l'avis de Walid Acherchour.

Mbappé trop prévisible dans son jeu ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Sur le plateau du Club des 5, le consultant n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer les dernières prestations de Kylian Mbappé. « J'ouvre le dossier Mbappé. Etes-vous satisfait de sa saison post-prolongation avec ce qu'il gagne à l'année, le poids qu'il a dans cette équipe, son début de saison avec ses bouderies, du pivot gang... Il statait et il va continuer de le faire parce que le PSG et Mbappé sont bien au-dessus de la Ligue 1. Sur la première partie de saison, on mettait en avant le duo Messi-Neymar. La Coupe du monde, ça parait tellement lointain qu'on oublie le nombre de matchs où Mbappé marque sans être flamboyant. Outre Marseille et Lille en 2023, globalement le match contre Brest, il fait pas un bon match et mérite un rouge. Contre Nantes, il fait pas un bon match. Contre le Bayern, son deuxième match est pas bon du tout. Il faut pas oublier la constance et la régularité. Quand on parle de guide, il ne l'a pas été contre Rennes, l'OL et Nice. Il y a beaucoup de défenseurs en Ligue 1 qui arrivent à contenir Mbappé. Diomandé, les défenseurs rennais, Todibo... Cela commence à me mettre la puce à l'oreille. Attention là-dessus », a notamment indiqué Walid Acherchour, qui constate une nette baisse de forme du côté de Mbappé depuis quelques mois. Au principal concerné de répondre sur le terrain, alors que le PSG va devoir s'accrocher avant de valider son titre de champion de France. La rencontre contre Lens samedi soir prochain au Parc des Princes sera un énorme tournant.