PSG ‍: Mbappé à Liverpool, Klopp est mort de rire

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est toujours pris dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur de 24 ans, plus que jamais sur le départ, est courtisé par de nombreux clubs européens.

Au PSG, les regards sont tournés vers Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France a été clair avec le club de la capitale : hors de question de prolonger à la fin de son contrat, qui expirera en juin 2024. Du coup, les champions de France ont mis de côté Kylian Mbappé, espérant plus que jamais une vente. Pour le moment, l'ancien de Monaco n'a pas trouvé son bonheur. Le Real Madrid fait figure d'immense favori et a la préférence de Kylian Mbappé. Mais d'autres clubs ont également été liés de près ou de loin pour un transfert du crack de 24 ans. C'est notamment le cas de Liverpool. Ces dernières heures, les rumeurs d'un prêt pour une saison seulement ont fait leur apparition. De quoi faire sourire Jürgen Klopp.

Klopp préfère en sourire

Interrogé sur le sujet par Sky Germany, l'entraineur allemand a en effet indiqué sur le sujet : « Les rumeurs ? On rigole de ça. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un excellent joueur, mais les conditions financières pour son arrivée ne sont pas du tout réunies. Je ne voudrais pas ruiner cette belle histoire, mais de ce que je sais, il n'y a rien. Mais c'est possible que quelqu'un du club prépare quelque chose et me surprenne. Cependant, ce n'est jamais arrivé depuis huit ans que je suis ici. Ce serait donc la première fois ». De quoi mettre fin aux rumeurs Mbappé à Liverpool, du moins pour cet été. Pour rappel, les Reds ne disputeront pas la Ligue des champions la saison prochaine et devront donc tout faire pour de nouveau y participer. De son côté, Mbappé compte se préparer au mieux pour l'Euro 2024. Au PSG ou au Real Madrid, la question est toujours ouverte, même si un avenir dans la capitale française semble de plus en plus compromis.