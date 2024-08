PSG ‍: Marquinhos est prévenu, Luis Enrique a un chouchou dans le vestiaire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En difficulté lors de sa première année au PSG, Vitinha est devenu un joueur essentiel de l’équipe depuis l'arrivée sur le banc de Luis Enrique. Et la prise de pouvoir de l’international portugais s’étend aussi dans le vestiaire.

Auteur d’une saison fabuleuse sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain en 2023-2024, Vitinha aborde ce nouvel exercice avec un nouveau statut. L’ancien milieu de terrain du FC Porto n’est plus le grand espoir plein de promesses, il fait désormais office de taulier à côté des jeunes Joao Neves et Désiré Doué. Dans son édition du jour, L’Equipe s’attarde sur la prise de pouvoir de Vitinha au sein du club de la capitale et explique qu’il est fort probable que le Portugais soit nommé parmi les vice-capitaines du club derrière Marquinhos à l’issue du vote qui se tiendra entre les joueurs après le mercato. Libéré par les départs des grandes stars (Neymar, Messi, Mbappé), Vitinha n’a pas changé sa façon d’être mais a désormais plus de place pour s’exprimer, sur le terrain comme en dehors. Le départ de Neymar l'an dernier, dont il était l'un des souffre-douleurs, lui a fait le plus grand bien.

Vitinha prend de l'épaisseur dans le vestiaire du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Ferreira (@vitinha)

« Vitinha fait partie des éléments importants pour l'intégration des nouveaux désormais, comme Joao Neves, qu'il épaule au quotidien. Il est devenu un joueur moteur par l'exemple, mais encore peu par la parole » indique le journal, confirmant que le Portugais est désormais un moteur au PSG, un vrai relai pour Luis Enrique. Le coach espagnol noue d’ailleurs une relation particulière avec l’ancien maître à jouer du FC Porto. Qu’il soit positionné devant la défense ou comme milieu relayeur, Vitinha est l’un des premiers noms cochés par le coach du PSG sur la feuille de match, relaie le quotidien national.

« Il a explosé avec Luis Enrique parce qu'il a joué beaucoup plus haut, plus dans un rôle de meneur de jeu qui fait qu'il pouvait se retrouver en situation de frappe et de dernière passe. Le fait qu'il touche plus de ballons le met en confiance » confie d’ailleurs Alexandre Letellier, gardien qui a quitté le PSG cet été et qui a vécu de l’intérieur la métamorphose progressive de Vitinha. C’est assurément avec ce type de joueurs que souhaite évoluer et grandir le club de la capitale et il ne serait d’ailleurs pas étonnant de voir un jour le Portugais avec le brassard de capitaine autour du bras, tant il est devenu important à Paris. En attendant, il sera intéressant de voir comment Luis Enrique l'utilisera cette saison, avec les arrivées dans ce secteur de jeu d'un élément défensif (Joao Neves) et d'un joueur plus offensif (Doué).