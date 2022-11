Messi veut plaquer le PSG, Galtier va trancher

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi réalise un début de saison impressionnant avec le PSG. Le septuple Ballon d'Or semble libéré mais surtout concentré avant la Coupe du monde avec sa sélection, l'Argentine.

Le PSG peut se féliciter de pouvoir compter cette saison sur un Leo Messi de gala. Auteur de 12 buts et 13 passes décisives en 17 matchs disputés toutes compétitions confondues, l'ancien joueur du Barça est plus déterminé que jamais, surtout avant la Coupe du monde au Qatar. Car Leo Messi vivra son dernier Mondial avec l'Argentine et compte bien mettre tous les ingrédients de son côté pour gagner ce titre majeur. Le PSG en profite pour le moment et pourrait continuer à la faire après la Coupe du monde, même si certains observateurs restent mitigés sur le sujet. En tout cas, plus la Coupe du monde approche et plus les fans de Leo Messi espèrent que leur idole ne sera pas victime d'une blessure. Et apparemment, l'Argentin lui-même ne veut prendre aucun risque, quitte à rater des rencontres avec le PSG.

Messi, Galtier est déjà prévenu

Selon les informations de Gaston Edul, Leo Messi devrait demander à Christophe Galtier de ne pas jouer le dernier match avec le PSG avant la Coupe du monde contre l'AJ Auxerre, qui aura lieu le 13 novembre prochain. Le but, éviter toute blessure et permettre à Messi de s'envoler aux Emirats arabes unis pour rejoindre sa sélection, qui disputera un match amical contre le pays arabe le 16 novembre, soit 6 jours avant son entrée en lice à la Coupe du monde. Ce sera face à l'Arabie saoudite. D'ici-là, la Pulga va devoir enchainer les rencontres avec le PSG, notamment un déplacement dès ce mercredi soir sur la pelouse de la Juve. Reste à savoir si l'Argentin aura le même état de forme avec le club de la capitale plus le Mondial approchera. Christophe Galtier se veut confiant sur le sujet mais devrait néanmoins accepter la demande de Messi de ne pas jouer contre Auxerre.

Messi sur une jambe, ce n'est pas bon pour le PSG

En tout cas, les prochaines performances des stars offensives du PSG seront surveillées de près, tant il est rare de voir une Coupe du monde avoir lieu seulement quelques jours après des matchs de championnat. Avec une telle avance au classement, le club francilien va donc devoir se poser la question s'il peut se permettre de se passer de ses plus grands talents, quitte à perdre quelques points en route. Pas de quoi remettre en cause la première place des Parisiens en Ligue 1. Et certains diront que, à l'heure où le PSG espère négocier avec Lionel Messi pour une prolongation de contrat, il vaut mieux se mettre l'ancien barcelonais dans la poche pour les mois futurs. Surtout qu'un Messi sur une jambe qui ne veut surtout pas se blesser ne serait pas forcément beaucoup mieux pour le PSG que des joueurs qui veulent marquer des points auprès de Christophe Galtier.