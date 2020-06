PSG : Marquinhos est à Paris, il s'impose un confinement !

Dans : PSG.

Marquinhos est arrivé ce mercredi avec sa famille à Paris. Rentré du Brésil, où le coronavirus fait des ravages, le défenseur du PSG s'impose un confinement.

Marquinhos avait surpris tout le monde en attendant le 19 mai pour quitter Paris afin de rejoindre sa famille au Brésil, alors que la Covid19 commençait à faire des ravages. Mais le vice-capitaine parisien est également le premier joueur brésilien à rentrer, alors que Neymar et Thiago Silva sont, eux, toujours dans leur pays. Ce mercredi, le défenseur du Paris Saint-Germain est arrivé dans la capitale avec son épouse et ses deux jeunes enfants et la famille entière a rejoint immédiatement son domicile dans les Yvelines précise Le Parisien. Pour Marquinhos, pas question de profiter des terrasses et des restaurants de Paris, le joueur a en effet décidé qu’il ne fallait prendre aucun risque et il s’impose avec sa famille un confinement de deux semaines. Un choix purement personnel puisque pour l’instant la France n’exige pas cela des personnes qui rentrent dans notre pays.

La reprise de l’entraînement du PSG étant prévue le 22 juin au Camp des Loges, Marquinhos prend donc un peu de marge. Pour l’instant, aucune information n’a fuité concernant les retours de Neymar et Thiago Silva, lesquels prennent le risque de voir les règles sanitaires changer et imposer une quatorzaine pour les ressortissants du Brésil en arrivant en France. Mais il est vrai que si Thomas Tuchel attend son groupe le 22 juin, la compétition ne reprendra au mieux que début août pour le Paris Saint-Germain, et cela laisse un peu de marge, d’autant que les deux joueurs ne sont pas restés inactifs au Brésil et ont bossé physiquement.