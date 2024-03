PSG ‍: Marquinhos de retour, et titulaire contre l'OM ‍?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Quarante jours après sa blessure contre Nantes, Marquinhos a enfin repris le chemin de l’entrainement.

Le défenseur et capitaine du PSG a enchainé les séances ce mercredi et ce jeudi sans se plaindre de la moindre douleur, a expliqué à l’AFP un membre du club parisien. Une très bonne nouvelle pour Luis Enrique qui pourrait donner du temps de jeu au Brésilien dès ce dimanche pour l’affiche face à l’OM. Ces derniers temps, l’entraineur espagnol a beaucoup bricolé en défense centrale, et même s’il n’est pas toujours impérial en Ligue des Champions, Marquinhos donne une certaine stabilité à l’effectif du PSG.