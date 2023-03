PSG : Manu Koné donne le feu vert à Luis Campos

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, le Français Manu Koné ne ferme pas la porte. Au contraire, le milieu du Borussia Mönchengladbach, natif de la région parisienne, se dit ouvert à un retour aux sources.

Frustré par ses deux mercatos avec le Paris Saint-Germain, Luis Campos prend le temps de préparer son recrutement estival. Le conseiller sportif a déjà coché plusieurs noms en Allemagne parmi lesquels on retrouve celui de Manu Koné (21 ans). La rumeur n’a pas échappé au milieu du Borussia Mönchengladbach. Mais l’ancien Toulousain, recruté pour neuf millions d’euros en 2021, a d’abord esquivé le sujet.

« Je veux continuer à progresser ici, a répondu le Français au quotidien Bild. Je me sens très bien au Borussia. Les rumeurs de transfert ne me dérangent pas, je me concentre pleinement sur le reste de la saison. Ensuite, nous verrons ce qui se passera. » En attendant, la perspective d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé ne le laisse pas insensible. « Je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé », a-t-il tempéré.

Koné attiré par le PSG

« Mais bien sûr, si vous deviez jouer avec de si grands joueurs à un moment donné, vous pourriez encore apprendre beaucoup. C'est bien sûr attrayant, a quand même avoué le natif de Colombes en région parisienne, qui se verrait bien porter le maillot du Paris Saint-Germain. Je peux imaginer beaucoup de choses. Mais j'ai un contrat jusqu'en 2025 et je me concentre uniquement sur Gladbach. » Si des offres concrètes se présentent, Manu Koné les étudiera probablement. Surtout si l’une d’entre elles lui permet de se rapprocher des Bleus.

« Bien sûr, c'est un rêve d'être convoqué en équipe nationale, je vais travailler dur pour ça. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun contact avec Didier Deschamps. Les championnats d'Europe Espoirs en Roumanie et en Géorgie se profilent pour nous fin juin. Deschamps gardera certainement un œil là-dessus », a glissé le Bleuet, également fan du Real Madrid et de Chelsea pendant sa jeunesse grâce à Cristiano Ronaldo et Didier Drogba, ses anciennes idoles.