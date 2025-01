PSG ‍: Maguire proposé, Paris explose de rire

Dans : PSG.

Désireux de se débarrasser de certains de ses indésirables afin d’alléger sa masse salariale, Manchester United a proposé Harry Maguire à de nombreux clubs... dont le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain s’est enfin activé sur le marché des transferts. Le club parisien est plus qu’avancé dans les négociations avec le Napoli pour le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia et espère pouvoir inclure Milan Skriniar dans le deal. Le défenseur central slovaque, qui n’est plus du tout le bienvenu dans la formation de Luis Enrique, va laisser une place vacante à son poste. Devant cet état de fait, Manchester United a tenté sa chance en essayant de refourguer à Paris un de ses plus gros indésirables, Harry Maguire.

Manchester United propose Maguire, Paris rigole

Selon les informations de PSGInside_Actu, Manchester United a proposé un certain nombre de joueurs de son effectif, placés sur la liste des transferts, aux clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Parmi ceux-ci, un certain Harry Maguire. Septième plus gros salaire mancunien, il ne fait pas du tout partie des plans de Ruben Amorim. Mais face à cette proposition, les dirigeants parisiens ont ri au nez de leurs homologues de Manchester. Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos n’ont absolument aucun intérêt à offrir à Luis Enrique un joueur de la trempe de Maguire. Ce dernier, en grande difficulté depuis plusieurs saisons, est loin des exigences tactiques et techniques demandées par l’entraineur parisien.

Pour rappel, les Red Devils cherchent à tout prix à alléger leur masse salariale dans l’objectif de débloquer des fonds pour des recrutements de meilleure qualité. De nombreux joueurs sont poussés dehors. Parmi les joueurs proposés, on retrouve aussi, évidemment, Marcus Rashford, lequel est celui qui intéresse le plus le Paris Saint-Germain. Bien plus que Harry Maguire en tout cas. Désireux de recruter Randal Kolo Muani, Manchester United espère peut-être alléger la note en proposant certains de ses indésirables dans le deal.