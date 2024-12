PSG ‍: Magnifique, exceptionnel, Luis Enrique, c’est Didier Deschamps

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a bien voulu répondre aux rumeurs d'un vestiaire fissuré. Il a choisi des mots exagérés pour expliquer à quel point l'ambiance dans son groupe était incroyable.

Rarement un entraineur du PSG n’aura aussi longtemps gardé la confiance de ses dirigeants. Nasser Al-Khelaïfi ne cesse de souligner à quel point il est heureux d’avoir Luis Enrique dans son club, et qu’il compte sur lui pour le très long terme. La preuve, une prolongation de contrat a été actée et même signée, mais toujours pas officialisée. Si le Paris SG attend le bon moment, l’attente pourrait être longue puisque le parcours européen est très inquiétant, et que les performances nationales ne suffisent pas à mettre en confiance un effectif qui semble lâcher son entraineur.

Le PSG met Luis Enrique au courant des rumeurs

Les critiques fusent en effet à travers les médias et l’entourage de plusieurs joueurs comme Barcola, Kimpembe et Dembélé, ont laissé entendre que la gestion de Luis Enrique ne leur convenait pas. Même si l’entraineur espagnol a calmé les ardeurs ce mercredi lors d’une discussion ouverte, la tension reste palpable, d’autant plus quand les résultats ne sont pas là. Malgré cela, « Lucho » a pris la parole en conférence de presse pour bien faire comprendre que tout allait très bien au PSG, et que les informations parues dans les médias ne le touchaient pas le moins du monde, lui qui assure ne pas du tout suivre les rumeurs.

« C’est curieux vraiment, le vestiaire est magnifique. Il est exceptionnel, il y a de la qualité humaine et professionnelle. Je ne vais pas répondre aux rumeurs. L’équipe est magnifique et je n’ai rien à rajouter. Ça fait déjà plus de 30 ans que je suis dans le foot et je ne vais pas perdre mon énergie avec ce qui se dit dans la presse. Vous m’entendrez difficilement dire du mal d’un joueur publiquement. Je ne sais pas qui toutes ces rumeurs vont intéresser. Moi ça me touche très peu et j’apprends ces rumeurs autour du PSG dans la réunion avec l’équipe de presse. Mais ces rumeurs sont fausses. C’est faux et je me concentre sur les choses que je peux contrôler », a assuré le coach du Paris SG.

Les qualificatifs « magnifique » et « exceptionnel » ne manqueront pas d’inspirer les nostalgiques de la vidéo mythique de Didier Deschamps après la remise du trophée de la Coupe du monde 2022. La comparaison s’arrête là, mais Luis Enrique rappelle de cette façon exagérée qu’il ne faut pas compter sur lui pour alimenter les rumeurs sur des tensions au sein de son vestiaire.