PSG ‍: Madrid déclenche l’opération Zaïre-Emery 2024

Par Corentin Facy

Très bon lorsque Christophe Galtier a fait appel à lui la saison passée, Warren Zaïre-Emery est appelé à prendre de l’épaisseur avec Luis Enrique. Et son profil a déjà tapé dans l’œil du Real Madrid.

En période de mercato, le Paris Saint-Germain est inlassablement lié aux deux cadors du football espagnol, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone. Ce mercato estival n’échappe pas à la règle avec d’un côté le dossier Kylian Mbappé, pour qui le Real pourrait faire une offre à tout moment mais joue la montre jusqu’à présent et de l’autre côté le feuilleton Neymar, qui a demandé à quitter le PSG et qui rêve d’un retour au sein d’un Barça aux finances dans le rouge vif.

En attendant de savoir comment ces deux feuilletons du mercato 2023 vont se terminer, on peut déjà vous spoiler sur une chose : l’été prochain sera également très animé et une nouvelle fois, le Real Madrid sera au cœur de l’actualité parisienne. La preuve, le site Fichajes.net annonce dès à présent que le club présidé par Florentino Pérez a fait d’un crack du PSG l’une de ses priorités pour le mercato estival de 2024. On parle ici de Warren Zaïre-Emery, dont les quelques apparitions en Ligue 1 sous la houlette de Christophe Galtier ont été très remarquées.

Le Real Madrid veut recruter Zaïre-Emery en 2024

Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain assure déjà une sérénité dingue et une qualité technique au-dessus de la moyenne. Luis Enrique n’a pas mis longtemps à le comprendre et devrait en faire un titulaire dès la première journée de Ligue 1 face à Lorient samedi à 21 heures au Parc des Princes. Le plan du Real Madrid est très clair en ce qui concerne Warren Zaïre-Emery. Le vice-champion d’Espagne en titre souhaite dégainer une offre l’été prochain, au moment où le Titi formé au PSG n’aura plus qu’une année de contrat dans la capitale française. Avec un objectif clair : mettre de nouveau le souk entre le club francilien et ses joueurs, comme c’est le cas cet été avec Kylian Mbappé. En attendant de savoir si cette offre est susceptible de plaire à Warren Zaïre-Emery, on peut d’ores et déjà annoncer que le Real Madrid n’est pas prêt de devenir le club allié du Paris Saint-Germain en Europe.