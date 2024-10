PSG ‍: Luis Enrique viré, le Qatar va craquer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les critiques pleuvent sur Luis Enrique après la nouvelle contre-performance du PSG en Ligue des Campions, mardi soir face au PSV. De quoi provoquer un départ inattendu de l’entraîneur espagnol ?

Au club depuis un an et demi, Luis Enrique a fait un bon travail au Paris Saint-Germain aux yeux de sa direction, qui a fait le choix de prolonger le technicien espagnol jusqu’en 2027. Un choix fort de la part de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos, mais les deux hommes se sont-ils précipités alors que la saison commence tout juste et que les résultats ne sont pas encore à la hauteur, notamment en Ligue des Champions ? Mardi soir, le PSG a une fois de plus déçu face à un adversaire abordable en Europe et à force, l’ancien entraîneur du FC Barcelone pourrait se retrouver menacé selon Pierre Dorian.

🚨 Luis Enrique n’a gagné que 40% de ses matches de C1 avec Paris. 😨



6/15.



Personne n’a fait pire depuis QSI au club. ❌⛔️ pic.twitter.com/EcnEPbkcSo — BeFootball (@_BeFootball) October 23, 2024

Pour le journaliste de RMC, il ne serait pas du tout étonnant de voir Luis Enrique dans la tourmente en cas de défaite face au Bayern Munich dans un mois. « Je suis sérieux je pense vraiment que ça peut s’arrêter après un énorme éclat à Munich pour Luis Enrique. Je dis pas que je le souhaite, je dis que ça peut arriver » a publié sur son compte X le journaliste du Super Moscato Show sur RMC. Un énorme revirement est-il possible avec un départ de Luis Enrique, quelques semaines seulement après la signature de sa prolongation jusqu’en 2027 ?

Le PSG galère en C1 avec Luis Enrique

Ce n’est à ce jour pas la tendance, mais les résultats du technicien catalan en Ligue des Champions ont tout de même de quoi inquiéter. Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a disputé 15 matchs de C1 et son total est extrêmement mitigé avec 6 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Pas suffisant pour un coach du Paris Saint-Germain, malgré un parcours jusqu’en demi-finale l’an passé. A ce rythme, le champion de France en titre aura en tout cas du mal à atteindre le top 8 et devra certainement passer par les barrages pour espérer une qualification en huitièmes de finale. De quoi faire peser une sérieuse pression sur les épaules de Luis Enrique.