PSG ‍: Luis Enrique veut tout abandonner ‍!

Par Guillaume Conte

Luis Enrique n'a pas apprécié les derniers évènements au PSG. Privé de Mbappé, il a mal vécu le stage en Asie et penserait même, selon Marca, à quitter le club parisien dans les prochaines semaines.

Grosse information venue d’Espagne ce jeudi soir, avec l’énorme réflexion que Luis Enrique se fait sur la situation au sein du Paris SG. Le technicien espagnol n’était pas le premier choix des dirigeants, et plusieurs entraineurs avaient refusé la perspective de rejoindre le champion de France devant la complexité du projet. L’ancien coach du FC Barcelone pensait tout de même diriger une armada de stars, mais lors de la préparation, il aligne des composition d’équipe avec beaucoup de jeunes, et une attaque boiteuse. De plus, le dossier Kylian Mbappé pourrit totalement l’été parisien, et le fait que l’international français soit très probablement amené à quitter le PSG fait visiblement peur.

Le dossier Mbappé au centre du problème

C’est pourquoi Marca annonce que Luis Enrique est entré en phase de réflexion à l’issue du stage au Japon et en Corée du Sud. Un stage que Mbappé n’a pas disputé alors que l’ancien sélectionneur de la Roja voulait emmener son numéro 7. En tout cas, le PSG a fait comprendre à son entraineur qu’il risquerait de ne pas pouvoir compter sur Mbappé cette saison, et cela a provoqué un gros coup de froid. De plus, l’adjoint de Luis Enrique Rafel Pol a des problèmes personnels, et envisage de quitter le Paris SG avec effet immédiat, ce qui serait un coup dur pour l’entraineur ibérique. Le coach parisien se pose en tout cas la question au sujet de son avenir et selon Marca, il pourrait très bien prendre une décision radicale après le début du championnat, et peut-être même après le mercato, s’il ne voit pas d’issue positive avec l’équipe qu’il dirige actuellement.

Les recrutements d’Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, en attendant peut-être Randal Kolo-Muani, pourraient avoir le don de redonner un peu de sourire à Luis Enrique, qui est tout de même en train de se demander ce qu’il est venu faire dans cette galère, lui qui a beaucoup fait tourner pendant les matchs de préparation, et est très loin d’avoir trouvé son 11 de départ à un peu plus d’une semaine du début du championnat.