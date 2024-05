PSG ‍: Luis Enrique veut Rodrygo, le Real envoie la facture

Dans : PSG.

Les rumeurs se multiplient au PSG, alors que le club de la capitale cherche au mois un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé. Le nom de Rodrygo est évoqué puisque le Brésilien aurait les faveurs de Luis Enrique.

« Tout peut arriver. J'ai un contrat ici, mais je ne sais pas. J'ai toujours dit que je voulais être dans ce club, mais nous verrons ». A quelques jours de la finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid au Borussia Dortmund, Rodrygo a jeté un énorme froid sur son avenir dans la capitale espagnole. Il faut dire que l’international brésilien est lucide. Il sait qu’avec les arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick, son temps de jeu risque de se réduire, malgré ses très belles saisons au Real Madrid. Sous contrat avec le club de la Casa Blanca jusqu’en 2028, Rodrygo sera difficile à déloger mais ses états d’âme ont alerté plusieurs clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain.

A tel point que Rodrygo est aujourd’hui la priorité absolue de Luis Enrique dans la capitale française, selon les échos rapportés par AS. Le journal espagnol indique que le PSG a refermé la piste Victor Osimhen pour se concentrer pleinement sur le dossier de Rodrygo, un joueur qui plait énormément à Luis Enrique, notamment pour sa polyvalence. Le buteur brésilien a prouvé cette saison qu’il pouvait aussi bien jouer en pointe que sur un côté. Sa finesse technique est également très apprécié par l’entraîneur parisien, qui voit en Rodrygo un parfait complément à Barcola, Dembélé ou encore Gonçalo Ramos et Kolo Muani.

Rodrygo, le nouveau coup de coeur de Luis Enrique

Financièrement, l’opération pourrait néanmoins être compliquée pour le PSG car le Real Madrid ne fera aucun cadeau à Paris, ni à aucun autre club en ce qui concerne Rodrygo. Florentino Pérez et Carlo Ancelotti comptent sur lui et ne braderont donc pas l’ancien crack du FC Santos, valorisé à 100 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais selon Defensa Central, la Casa Blanca va demander 130 ME, un tarif spécial PSG, en cas de transfert. Paris sait donc à quoi s’en tenir pour Rodrygo, et devra payer une somme supérieure à celle réclamée par Naples pour Khvicha Kvaratskhelia. Cela semble être le tarif minimum pratiqué lorsqu'il s'agit de négociations avec le Paris Saint-Germain. La question est maintenant de savoir si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi s'aligneront, eux qui ne souhaitent plus surpayer les joueurs, au contraire de ce qui a été fait l'an passé en envoyant 90 millions d'euros sur Gonçalo Ramos puis sur Randal Kolo Muani.