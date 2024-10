PSG ‍: Luis Enrique, un projet le fait vraiment rêver

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Satisfait des deux premières années de son entraîneur au club, le PSG a prolongé Luis Enrique jusqu’en 2027. Mais le club parisien doit rester attentif, car un projet bien précis pourrait tenter le coach espagnol à l’avenir.

Luis Enrique n’a pas que des défenseurs parmi les supporters et les observateurs du Paris Saint-Germain, mais l’ancien entraîneur du FC Barcelone fait l’unanimité en interne. Rarement, la cohabitation entre Nasser Al-Khelaïfi, le directeur sportif en place (Luis Campos) et l’entraîneur s’est aussi bien passée ces dernières années. Un gage de réussite pour le PSG, qui fait le choix du long terme avec la prolongation de Luis Enrique jusqu’en 2027. Dans son édition du jour, L’Equipe révèle néanmoins que Paris doit rester sur ses gardes. Car si au niveau des clubs, aucun projet ne semble plus tenter Luis Enrique que celui du Paris SG, une destination bien précise continue de faire de l’oeil au technicien catalan de 54 ans.

Luis Enrique, son clash avec Margot Dumont a failli lui coûter cher https://t.co/NgLyrJhwCK — Foot01.com (@Foot01_com) October 18, 2024

Le quotidien national nous apprend que Luis Enrique est toujours très attentif à la sélection espagnole, qu’il a dirigé de 2018 à 2022, avant de se faire licencier après un échec en huitième de finale de la Coupe du monde au Qatar. « Un des rares défis qui pourraient le tenter serait de retrouver l'équipe d'Espagne pour effacer l'amertume de son passage comme sélectionneur entre 2018 et 2022 » écrit L’Equipe, qui tempère néanmoins la menace qui plane sur le Paris SG en précisant que la Roja n’a aucunement l’intention ni l’intérêt de changer de sélectionneur à court terme.

L'Espagne ne laisse pas insensible Luis Enrique

Luis de la Fuente, successeur de Luis Enrique à la tête de la Roja, vient de gagner l’Euro 2024 avec un style de jeu superbe et devrait au minimum rester en place jusqu’à la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Malgré la menace espagnole, le Paris Saint-Germain peut donc aborder l’avenir avec sérénité au côté de Luis Enrique, lequel se dit en privé très heureux dans la capitale française, lui qui passe la quasi-totalité de son temps au centre d’entraînement de Poissy dans les Yvelines. Satisfait par son cadre de vie et de travail, le coach parisien a également conscience qu’il retrouvera difficilement un tel niveau de salaire, lui qui perçoit des émoluments estimés à un million d’euros par mois au PSG.