PSG ‍: Luis Enrique sera viré, il n'a aucun doute

Longtemps obsédé par son rêve de sacre en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a totalement changé de discours. Le président du Paris Saint-Germain fait preuve de patience dans son nouveau projet notamment porté par l’entraîneur Luis Enrique. Et si ce n’était qu’un discours de façade ?

Dans sa dernière sortie médiatique cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé sa nouvelle politique. La Ligue des Champions n’est plus une obsession pour le président du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a faix une croix sur les stars et s’appuie désormais sur un collectif rajeuni. Ce nouveau projet demande de la patience ainsi d’un degré d’exigence nettement revu à la baisse. Mais le dirigeant qatari a-t-il vraiment accepté de réduire ses ambitions sportives ?

🗣💬 "Donc là, ils essaieraient d'apprendre de leurs erreurs ? Je n'y crois pas. Si le PSG est éliminé en 8es, je ne suis pas certain que Luis Enrique reste..."@julienbenneteau s'interroge sur la stratégie et le discours mis en place cette saison par Nasser Al-Khelaïfi. pic.twitter.com/BzkIqe4hE8 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) November 23, 2024

Dans les Grandes Gueules du Sport de RMC, Julien Benneteau s’est dit sceptique. « Je suis d'accord, c'est une bonne stratégie, c'est cohérent par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place, a d’abord commenté l’ancien tennisman ce dimanche. En revanche, je n'y crois pas et je n'achète pas pour plusieurs raisons. Je ne comprends pas pourquoi Nasser Al-Khelaïfi le ferait avec Luis Enrique, et pourquoi ils ne l'ont pas fait avec Carlo Ancelotti ou Laurent Blanc. Donc là, ils essayent d'apprendre de leurs erreurs ? Je n'y crois pas. »

Al-Khelaïfi subitement patient, vraiment ?

« Et surtout, je pense que, dans le milieu du football encore plus qu'ailleurs, les résultats vont parler, a prévenu le chroniqueur de la radio. Ils vont se qualifier en Ligue des Champions, mais s'ils font huitièmes de finale et qu'ils paument, je ne suis pas sûr… En seizièmes de finale ils vont se qualifier, ils joueront contre une équipe pas très forte, sur un match aller-retour ils vont gagner. Mais je n'y crois pas. » En cas d’élimination précoce sur la scène européenne, la réaction du Paris Saint-Germain et de son président sera attentivement observée.