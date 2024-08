PSG ‍: Luis Enrique se mêle du sprint final du mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le départ de Milan Skriniar est toujours en pointillés à Paris, mais cela n'inquiète pas Luis Enrique, persuadé que l'effectif actuel lui convient parfaitement.

Luis Campos s’active et espère encore conclure plusieurs opérations au PSG. Ce sera surtout des ventes, avec Carlos Soler, Juan Bernat et Danilo Pereira qui sont sur le départ. Pour Milan Skriniar, ce sera plus compliqué étant donné que l’Arabie Saoudite s’est retirée de la course devant les hésitations du Slovaque, qui n’était pas très chaud pour déménager dans le Golfe avec sa famille. Une autre destination en Europe est possible, et notamment avec la Roma qui a toutefois d’autres joueurs en tête également. Mais si tout devait rester tel quel, Luis Enrique ne pleurerait pas. C’est ce que laisse entendre Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe et qui a affirmé que l’entraîneur espagnol était très satisfait de la tournure prise par son équipe, et qu’il n’avait finalement pas besoin d’un défenseur central. Ou d’un joueur offensif alors que Kylian Mbappé n’a pas été remplacé.

Luis Enrique dit stop au mercato

« Depuis plusieurs jours, les dirigeants expliquent en privé être très heureux de l'effectif. Luis Enrique, lors de la dernière réunion au club sur le sujet, a demandé à ce que le club ne fasse plus de recrues, à part en cas de départ de Skriniar », a livré le journaliste de L’Equipe, pour qui Luis Enrique se range derrière la stratégie de son club. Il va désormais falloir savoir si l’entraîneur du PSG va maintenir cette ligne directrice devant les médias lors de ses prochaines conférences de presse, ce qui risque d’être le cas. Dès lors, malgré un mercato qui va laisser les supporters du PSG sur leur faim en ce qui concerne la nouvelle attaque du club, le champion de France n’aura aucune excuse pour bien figurer en Europe, malgré le tirage loin d’être clément qui attend Paris en Ligue des Champions.