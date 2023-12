PSG ‍: Luis Enrique saborde Mbappé, Carine Galli est écoeurée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Décevant lors des matchs de Ligue des Champions à l’extérieur cette saison, Kylian Mbappé est attendu au tournant ce mercredi soir pour aider le PSG à se qualifier en 8es de finale sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Transparent à Newcastle, en grande difficulté à Milan, Kylian Mbappé n’aura pas le droit à l’erreur ce mercredi soir sur la pelouse hostile du Borussia Dortmund. Probablement aligné à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain en raison du forfait de Gonçalo Ramos, le capitaine de l’Equipe de France est attendu au tournant. L’absence de l’international portugais, qui s’ajoute à celle d’Ousmane Dembélé, fait peser encore davantage de responsabilités sur les épaules de Kylian Mbappé, attendu comme le héros du PSG ce mercredi soir.

Mbappé en pointe, un énorme gâchis ?

Mais le positionnement de l’ancien Monégasque fait débat depuis quelques matchs. Face au Havre puis contre Nantes, « KM7 » a été aligné au poste d’avant-centre par Luis Enrique. Une anomalie aux yeux de Carine Galli, qui ne comprend pas le choix de l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Il faut dire qu’aux yeux de nombreux observateurs, Kylian Mbappé est bien moins influent lorsqu’il évolue dans l’axe, en comparaison avec les prestations qu’il est capable de livrer quand il est aligné dans le couloir gauche.

« La qualification du PSG dépend-elle du match de Mbappé ? Non, la qualification ne dépend pas que de lui. On a vu que cette saison, Paris savait gagner sans Mbappé, il y a moins de Mbappé-dépendance d’autant que sur cette phase de groupes de Ligue des Champions, il n’est pas étincelant. Il a fait partie du naufrage au Milan AC, à Newcastle… Et en plus, si Luis Enrique a la bonne idée de nous le re-pondre en neuf, je ne suis pas sûr qu’il sera dans les meilleures dispositions pour briller et cela même si on est tous là à dire que les défenseurs du Borussia Dortmund ont une caravane aux fesses. Mais ça ne me parait pas aussi simple que ça » a estimé Carine Galli au micro de la Chaîne L’Equipe. Les choix de Luis Enrique ce mercredi aux alentours de 20 heures seront scrutés avec attention. Mais selon les dernières tendances, Kylian Mbappé sera bien aligné en pointe, épaulé par Bradley Barcola à gauche et Kang-in Lee ou Randal Kolo Muani à droite.