PSG ‍: Luis Enrique reçoit la bénédiction de l'Ange Vert

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Malmené par de nombreux journalistes et consultants, Luis Enrique peut compter sur le soutien des supporters du Paris Saint-Germain. Mais également sur celui d'une légende du football français.

S'il s'est surtout fait connaître en France sous le maillot de l'AS Saint-Etienne, Dominique Rocheteau a joué plus de matchs avec le Paris Saint-Germain qu'avec l'ASSE (197 contre 255). Agé de 69 ans, celui qui avait été surnommé l'Ange Vert garde un oeil toujours très attentif sur ses deux anciens clubs, même s'il a quitté toutes ses fonctions dans le football en 2017. Cependant, Dominique Rocheteau n'en a pas fini avec le football, puisqu'il vient de sortir un livre « Foot Sentimental » et c'est dans le cadre de la sortie de cet ouvrage qu'il était invité vendredi à la boutique pour une séance de dédicaces. Une séance à laquelle des supporters du PSG, mais aussi des Verts, se sont pressés afin de rencontrer celui qui a été une icône du football français. S'il a répondu aux supporters, entre des dédicaces, l'ancien attaquant a évoqué aussi l'actualité du club de la capitale.

Luis Enrique au PSG, la bonne idée

Dominique Rocheteau n'a notamment pas évité une question sur Luis Enrique. Même si le Paris Saint-Germain s'est qualifié avec la manière pour les quarts de finale de la Ligue des champions, sa gestion de Kylian Mbappé et son attitude ont mis en colère pas mal de journalistes. Pour l'ancien joueur du PSG, tout cela ne rime à rien, et Rocheteau se dit particulièrement fan de l'entraîneur espagnol arrivé pour remplacer Christophe Galtier. « Luis Enrique fait du bon travail, ils sont largement en tête en championnat, qualifiés en demi-finale de Coupe de France et en quarts de Ligue des champions, ils sont sur tous les tableaux. On sent que les joueurs sont à l’écoute. À l’inverse de Manchester City ou de Liverpool, il y a eu beaucoup de changements d’entraîneur au PSG, et c’est ça qui manque au PSG pour obtenir de la tête : de la continuité dans le travail », a confié, dans Le Parisien, l'Ange Vert, qui a reconnu que chez ses quatre enfants, deux étaient fans de Paris et deux de Saint-Etienne. De quoi assurer des repas très animés à la maison.