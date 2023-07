PSG ‍: Luis Enrique présenté mercredi à 14h ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique deviendra officiellement l'entraîneur du PSG mercredi. Il sera présenté à la presse à 14 heures au nouveau centre d'entraînement du club parisien.

Fortement pressenti pour devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique est désormais arrivé dans la capitale française. L'ancien sélectionneur de l'Espagne est attendu à la Factory, le siège du club, afin de signer son contrat en faveur du PSG, où il va succéder à Christophe Galtier. Luis Enrique sera ensuite présenté à la presse mercredi à 14 heures par le champion de France en titre au Campus PSG, le nouveau centre d'entraînement des Franciliens à Poissy. A cette occasion, quelques annonces au sujet du mercato devraient être faites par Nasser Al-Khelaifi.

Conférence de presse au PSG mercredi à 14 heures

Paris Saint-Germain will make several deals official 🔴🔵⏳



◉ Lucas Hernández on €45m deal;

◉ Manuel Ugarte on €60m deal;

◉ Kang-in Lee on €22m deal;

◉ Marco Asensio as free agent.

◉ Milan Škriniar as free agent;

◉ Cher Ndour as free agent;

🇪🇸 Luis Enrique, confirmed. pic.twitter.com/gDiV99wvkB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

Au cours de cet évènement auxquels les journalistes sont conviés, six joueurs pourraient être officialisés par le Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano ne fait pas de lien direct avec la conférence de presse de mercredi mais indique sur son compte Twitter que le PSG s’apprête à officialiser six recrues en plus de son nouvel entraîneur Luis Enrique : Lucas Hernandez pour 45 ME, Manuel Ugarte pour 60 ME, Kang-in Lee pour 22 ME ainsi que Marco Asensio, Milan Skriniar et Cher Ndour libres de tout contrat. Autant dire que la conférence de presse de mercredi devrait battre des records d’influence sur les réseaux sociaux puisque le PSG a confirmé la diffusion de l’évènement sur son site internet ainsi que sur ses réseaux. Plus que quelques heures à attendre pour les supporters du club parisien.