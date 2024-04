PSG ‍: Luis Enrique pourrit sa saison, Kolo Muani se rebelle

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Peu utilisé dans les rendez-vous importants, Randal Kolo Muani n’a clairement pas les faveurs de l’entraîneur Luis Enrique. L’attaquant français vit une première saison compliquée au Paris Saint-Germain. Mais l’ancien Nantais compte bien inverser la tendance avant la fin de l’exercice.

Le message de Didier Deschamps n’a pas eu l’effet désiré. Sur le ton de l’humour, le sélectionneur de l’équipe de France avait demandé à Luis Enrique de donner plus de temps de jeu à Randal Kolo Muani. Résultat, sur les quatre matchs du Paris Saint-Germain en phase à élimination directe de la Ligue des Champions, l’attaquant parisien n’en a disputé que trois, tous en tant que remplaçant, avec un total de 17 minutes passées sur le terrain…

Kolo Muani ne baisse pas les bras

Le Français était resté sur le banc lors du quart de finale aller contre le FC Barcelone (défaite 2-3), avant d’attendre la 88e minute pour apparaître au retour (victoire 1-4). Il est clair que Randal Kolo Muani n’a pas les faveurs de son entraîneur, lui qui n’a plus marqué depuis son but contre Lille (3-1) en Ligue 1 le 10 février dernier. Mais il en faudra plus pour décourager la recrue estivale. Reboosté par le dernier rassemblement des Bleus, durant lequel il s’est offert un but et une passe décisive contre le Chili (3-2), l’international tricolore n’est pas abattu.

Au contraire, Randal Kolo Muani espère débuter rapidement une dynamique positive pour mieux terminer la saison. D’ailleurs, l’attaquant formé au FC Nantes se donne les moyens de réussir. Le joueur recruté pour 90 millions d’euros (bonus compris) entretient de bonnes relations avec les membres du staff technique du Paris Saint-Germain. Et le journal L’Equipe nous apprend que le Parisien s’est entouré d'un cuisiner, d’un diététicien, d’un communicant, d’un préparateur physique et d’un analyste vidéo. Des atouts qui pourraient lui permettre de rebondir, peut-être dès dimanche soir face à l’Olympique Lyonnais.