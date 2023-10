PSG ‍: Luis Enrique fusille ceux qui s'attaquent à Mbappé

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une prestation décevante contre Clermont, Kylian Mbappé a été critiqué malgré son statut de meilleur joueur du PSG. Luis Enrique a rappelé l'importance énorme de son attaquant vedette.

Muet contre Clermont, Kylian Mbappé a été au cœur des critiques, notamment par ses propres supporters, qui regrettent son manque d'efficacité face au club auvergnat. Désormais seul leader offensif du PSG avec les départs de Neymar et de Lionel Messi, le buteur français est l'artilleur du club de la capitale. Et forcément, lorsqu'il est dans un jour moins bien, cela se ressent sur le niveau de jeu du PSG, qui a été grandement bousculé par une ambitieuse équipe clermontoise. Toutefois, certains continuent de clamer que l'ancien Monégasque est le meilleur joueur au monde, notamment Luis Enrique qui est clairement sous le charme de Kylian Mbappé. Le technicien espagnol s'est confié dans une interview pour le site de l'UEFA sur le joueur de 24 ans.

Luis Enrique est honnête, Mbappé est le meilleur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Je connaissais déjà Mbappé en tant que footballeur avant de venir au club, c’est un joueur de haut niveau, de classe mondiale. Ce que je peux ajouter, c’est que son potentiel technique et physique me conforte dans l’idée qu’il est sans l’ombre d’un doute le meilleur joueur du monde. Et je ne dis pas cela uniquement parce que je suis son manager, mais pour ce que je vois en général. Je pense aussi qu’il fait vraiment partie du cercle fermé des trois ou quatre joueurs d’élite qui peuvent prendre sur eux et gagner un match à eux seuls et, pour moi, Kylian est le numéro un » a avoué l'ancien sélectionneur de l'Espagne, qui a eu l'occasion de se mesurer à Mbappé avec l'équipe de France et qui se réjouit désormais de l'avoir sous ses ordres. En dépit du match raté contre Clermont, Luis Enrique persiste, le capitaine des Bleus est l'actuel meilleur joueur du monde.