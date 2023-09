Le PSG a déréglé Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'est pas inquiet malgré le problème physique rencontré par Kylian Mbappé avec l'équipe de France. Sa présence contre Nice ne fait guère de doute, même si son club va aussi devoir surveiller sa situation physique de près.

Luis Enrique a été rassuré, Kylian Mbappé est revenu au PSG sans afficher le moindre signe de blessure sérieuse. Ménagé lors du match face à l’Allemagne, l’attaquant de l’équipe de France souffre d’un souci à un tendon rotulien, a tenu à faire savoir Didier Deschamps, qui aurait certainement sollicité son buteur vedette si le match avait été plus décisif que cela. Sa mise au repos lui a certainement fait du bien, au point de le rendre disponible pour le match qui aura lieu dès vendredi soir face à Nice. Une rencontre très tôt dans le week-end en raison de l’arrivée dès mardi de la rencontre de Ligue des Champions face à Dortmund, pour l’ouverture de la saison européenne. Luis Enrique ne compte pas le ménager, même si ce problème devra être suivi de près, et s’explique principalement, selon L’Equipe, par la situation vécue par le joueur parisien pendant l’été.

Le PSG va devoir ménager Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En effet, entre la reprise habituelle et sa mise à l’écart du groupe pour la tournée en Asie, le numéro 7 du PSG a connu quasiment un mois sans match à haute intensité. Sa présence régulière aux entrainements organisés pour les lofteurs ne correspond pas à une préparation de haut niveau comme il en avait l’habitude, et ce changement de rythme a pu provoquer ces problèmes physiques, notamment au niveau de la compensation. C’est aussi pour cela que Mbappé a encore du mal à tenir à haute intensité sur l’ensemble d’un match à l’heure actuelle, même si l’emballement lié à son retour sur les terrains en août a pu compenser ce déficit physique. Une situation à surveiller donc pour le PSG, qui a clairement besoin de Mbappé, mais en a aussi et surtout besoin tout au long de la saison.