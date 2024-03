PSG ‍: Luis Enrique flashe sur ce Titi qui brille loin de Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG à Lorient en janvier 2023, Ayman Kari montre de belles choses en Bretagne, à tel point que l’entraîneur parisien Luis Enrique est séduit par sa progression.

Ces dernières semaines, les yeux des observateurs du Paris Saint-Germain sont rivés vers Xavi Simons et à juste titre. L’international néerlandais réalise une belle saison à Leipzig et semble amené à jouer un rôle important dans la capitale française la saison prochaine. Mais l’ancienne pépite du Barça et du PSV Eindhoven n’est pas le seul joueur prêté par le Paris SG et qui aspire à intégrer l’effectif parisien la saison prochaine. C’est également le cas d’Ayman Kari, prêté à Lorient pour 18 mois en janvier 2023 et qui effectuera son grand retour au PSG en juin prochain. A en croire les informations de L’Equipe, un homme n’est pas insensible aux prestations du milieu de terrain de 19 ans en Bretagne et non des moindres : Luis Enrique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝖠𝗒𝗆𝖺𝗇 𝖪𝖺𝗋𝗂 (@ayman__kari)

Le coach parisien, très impliqué et qui observe avec beaucoup d’assiduité les jeunes du club ainsi que les joueurs prêtés, a apprécié les neuf titularisations de rang de Kari à Lorient sous les ordres de Régis le Bris. Milieu de terrain à vocation assez défensive de formation, le natif d’Ivry sur Seine s’est bien adapté aux consignes de son entraîneur, qui l’utilise un peu plus haut sur le terrain dans un rôle de second attaquant. Sous contrat pro avec le PSG, Ayman Kari avait attiré la convoitise de Manchester City et du Bayern Munich, qui avaient tenté de griller le PSG en juin 2022, en vain. La question est maintenant de savoir si Ayman Kari aura un véritable rôle à jouer dans la rotation avec Luis Enrique la saison prochaine. Mais tout porte à croire que oui, alors que certains scouts l’estiment aussi talentueux qu’un certain Warren Zaïre-Emery. Luis Enrique a lui déjà son idée sur la question et semble impatient à l’idée de retrouver Ayman Kari ou encore Xavi Simons l’été prochain.