PSG ‍: Luis Enrique fait une promesse à Doué, deux joueurs vont pleurer

Par Corentin Facy

Après plusieurs semaines de négociations, le PSG a convaincu Désiré Doué de rejoindre le club de la capitale plutôt que le Bayern Munich, qui faisait également les yeux doux à l’international espoirs français.

Priorité du Paris Saint-Germain depuis de longues semaines, Désiré Doué a fait son choix, lui qui était également une cible du Bayern Munich. L’international espoirs français, séduit par le discours de Luis Enrique, a opté pour le PSG qu’il va rejoindre pour 50 ME hors bonus. L’entraîneur parisien s’est investi comme rarement pour convaincre la pépite du centre de formation rennais, comme le rapporte le journal L’Equipe dans son édition du jour. Au terme de nombreux échanges sur son approche du football et son utilisation dans son système, l’ex-sélectionneur de la Roja a décroché le précieux « oui » de Désiré Doué.

Doué associé à Joao Neves et Vitinha ?

Les supporters du PSG attendent maintenant avec impatience de voir comment l’international espoirs français, remplaçant avec Thierry Henry aux Jeux Olympiques, sera utilisé dans le 4-3-3 de Luis Enrique. A en croire le quotidien national, Désiré Doué pourrait évoluer dans deux positions : en tant que milieu relayeur gauche ou en tant qu’ailier gauche, où il serait alors en concurrence avec Bradley Barcola. Mais son arrivée pourrait surtout compromettre le temps de jeu de Fabian Ruiz et de Warren Zaïre-Emery selon le journaliste Hugo Delom.

« Dans la présentation qui lui a été faite par le club de la capitale, Doué était associé majoritairement à la paire Joao Neves (en pointe basse) et Vitinha en relayeur droit. Quid de Fabian Ruiz ou de Warren Zaïre-Emery dans ce contexte ? Il sera intéressant de mesurer, dans les prochains mois, l'évolution du temps de jeu du jeune phénomène parisien et de l'Espagnol, auteur d'un Euro brillant et gagnant » écrit notre confrère. Autant dire que la concurrence sera féroce au Paris Saint-Germain la saison prochaine dans l’entrejeu et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la direction parisienne n’est pas opposée à un départ de Fabian Ruiz, après son Euro excellent avec l’Espagne, afin de le vendre au prix fort.

Une stratégie qui tente moins Luis Enrique, qui sait que l’international espagnol aura son mot à dire et qui aimerait le conserver. La venue de Désiré Doué augmente en tout cas les possibilités à plusieurs postes pour le coach du PSG, et c’est principalement ce dont il avait besoin. Espérons maintenant pour Paris que le futur ex-Rennais s’adapte aussi vite que Bradley Barcola dans la capitale.