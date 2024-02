PSG ‍: Luis Enrique écarte ce gros fêtard du groupe

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Attentif au comportement de ses joueurs, y compris en dehors du terrain, Luis Enrique a repéré une mauvaise attitude au sein de son groupe. L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’apprécie pas les sorties en soirée de Nordi Mukiele, d’où le faible temps de jeu accordé au latéral droit depuis quelques semaines.

Sans compter le match de Coupe de France contre les amateurs de l’US Revel (0-9), Nordi Mukiele n’a débuté qu’une seule rencontre en 2024, c’était face à Lille (3-1) le 10 février dernier. Il s’agissait de son unique titularisation lors des huit derniers rendez-vous de Ligue 1. Ces statistiques suffisent pour comprendre que le latéral droit du Paris Saint-Germain n’entre plus dans les plans de Luis Enrique.

Mukiele relégué derrière Soler

Même en l’absence du titulaire Achraf Hakimi, qui a disputé la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc en janvier, le Français n’a pas obtenu la confiance de son entraîneur. Le coach espagnol a préféré aligner les milieux Warren Zaïre-Emery et Carlos Soler, alors que Nordi Mukiele n’a jamais déçu lors de ses apparitions, notamment en dépannage au poste de latéral gauche.

Si son déclassement n’est pas lié à ses performances, on devine que sa mise à l’écart concerne la partie extra-sportive. En effet, pendant que le Paris Saint-Germain assure à RMC qu’il n’y a aucun problème avec le défenseur polyvalent, des sources de la radio évoquent un comportement et des habitudes en dehors du terrain qui ne correspondent pas aux exigences du haut niveau. Même si Nordi Mukiele est apprécié dans le vestiaire, son attitude serait jugée néfaste pour le groupe. Cette version confirme les révélations de Daniel Riolo le mois dernier.

« Mukiele, je vous l’annonce, Luis Enrique n’en veut plus et il aimerait pouvoir le sortir, lâchait le journaliste de RMC. On sait pourquoi, ce sont les sorties répétées de Mukiele, ça ne plaît pas à Luis Enrique. C'est un peu l'organisateur en chef des sorties et Luis Enrique a fini par le savoir, parce que tout le monde est au courant. Au bout d'un moment, il a dit : "c'est bon ça suffit avec lui." Donc il ne lui fait pas du tout confiance. Si il peut le sortir, il essaiera de le sortir. » De son côté, l’entourage du joueur refuse de s’exprimer sur sa situation. Le clan Nordi Mukiele, sollicité par le Bayern Munich cet hiver, va sans doute attendre en silence l’ouverture du mercato estival pour acter un départ inévitable.