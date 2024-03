PSG ‍: Luis Enrique donne rendez-vous aux supporters sur Twitch ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est une habitude qu'il avait perdue depuis sa signature au Paris Saint-Germain. Luis Enrique revient sur Twitch pour parler directement aux supporters.

Mécontent de ses relations avec les médias alors qu'il était sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis Enrique avait pris l'habitude d'intervenir via sa chaîne sur Twitch. Avec près de 800.000 abonnés, le technicien du PSG sait qu'il peut toucher énormément de monde, mais jamais il n'avait fait un live depuis qu'il a succédé à Christophe Galtier l'été dernier. Alors que certains journalistes français s'agacent ouvertement de la manière dont l'entraîneur des champions de France les traite en tournant en dérision certaines de leurs questions, Luis Enrique a décidé de rebrancher sa webcam et son micro. Et profitant de la trêve internationale, Luis Enrique a annoncé qu'il serait en direct sur sa chaîne Twitch le jeudi 21 mars à partir de 20 heures avec « comme toujours une discussion spontanée et sans filtre. »

Vuelvo a mi canal de Twitch, el jueves 21 de Marzo, 20:00.https://t.co/13b4hMYxDu pic.twitter.com/Ft0aPeEC9j — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) March 18, 2024

A voir son message sur X, ce come-back a l'air de beaucoup amuser l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain. Et visiblement, les supporters du PSG sont également enthousiastes de voir Luis Enrique utiliser d'autres canaux que les conférences de presse pour s'exprimer directement avec eux. Nul doute que ce retour sur Twitch aura un énorme succès, sachant que le dernier live de Luis Enrique remontant à plus d'un an et ses fameux direct quotidiens pendant le Mondial 2022. Une habitude qui avait agacé la Fédération espagnole de football, mais que Fred Hermel avait justifié sur RMC : « Il avait créé cette chaine par haine des journalistes. Il disait peu de choses en conférence de presse, mais préférait réserver ça pour les supporters le soir. » On ne sait pas si le très strict service de communication du Paris Saint-Germain a validé ce live de jeudi soir, mais préparez le pop-corn tout de même.