PSG ‍: Luis Enrique demande aux Ultras d'être à la hauteur

Le PSG jouera une partie de son avenir européen ce mardi soir en Ligue des champions lors de la réception de Newcastle. Luis Enrique veut un Parc des Princes plus bouillant que jamais.

A Paris, la pression monte peu à peu avant la réception de Newcastle en Ligue des champions. En cas de victoire contre les Magpies, le club de la capitale pourrait se qualifier si dans le même temps, l'AC Milan ne s'impose pas face à Dortmund. Luis Enrique et ses hommes seront attendus au tournant, alors que le PSG compte déjà deux défaites en Ligue des champions. Point rassurant néanmoins, Paris reste très difficile à bouger au Parc des Princes. La pelouse et l'ambiance y jouent pour beaucoup. D'ailleurs, Luis Enrique n'a pas hésité à envoyer un message fort aux Ultras du club francilien ce lundi en conférence de presse.

Luis Enrique connaît les enjeux

Conscient que ce genre de rencontres se jouent bien souvent sur des détails, l'ancien du Barça a en effet déclaré : « Vraiment à ce niveau, les matchs à domicile sont clés. Le public est pour nous un atout particulier, surtout ce mardi soir. On a besoin de cette version encore plus puissante, surtout dans les moments délicats du Parc. J'espère voir la meilleure version de notre public, surtout quand l'adversaire peut nous causer des problèmes. On a besoin d'un stade et d'un public plus passionnel que d'habitude. On va le jouer comme une finale », a notamment indiqué Luis Enrique, qui sait qu'il sera attendu au tournant ce mardi soir. Pour l'événement, les ultras du Collectif Ultras Paris seront au rendrez-vous et un immense tifo est en préparation pour faire le spectacle. Attention tout de même à l'utilisation de fumigènes car le PSG est sous le coup d'un sursis, qui pourrait coûter cher en cas de qualification pour les huitièmes de finale de cette Ligue des champions. Mais l'importance du public n'est plus à prouver, sachant que Newcastle avait battu le PSG lors du match aller, et les joueurs anglais avaient souligné que leur volonté avait été décuplée par l'ambiance survoltée de Saint James' Park.