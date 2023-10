PSG ‍: Luis Enrique dégouté de ces rendez-vous obligatoires

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, Luis Enrique apparait de plus en plus tendu face aux questions des journalistes. L’après-match à Rennes dimanche soir lors de son interview au micro d’Alexandre Ruiz a marqué les esprits.

Après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Rennes dimanche soir (1-3), Luis Enrique a répondu aux questions d’Alexandre Ruiz pour Free Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach du PSG n’a pas apprécié les remarques du journaliste sur les potentiels axes de progression de l’équipe parisienne, troisième de Ligue 1 après huit journées. « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews ! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre » a notamment répondu Luis Enrique, dont la réaction a choqué Alexandre Ruiz.

« S’il m’explique de manière pédagogique, ok, mais sinon j’arrête mon métier, j’arrête tout. Moi, j’ouvre des portes pour la compréhension, je ne suis pas Monsieur Négatif » a notamment pesté l’ancien journaliste de BeInSports, qui a depuis fait le tour des médias pour enrager contre Luis Enrique et dénoncer l’attitude de l’entraîneur espagnol à son égard. Plus globalement, les relations entre l’ex-sélectionneur de la Roja et les médias sont toujours tumultueuses mais en général, le point de non-retour n’arrive pas aussi vite. Pour quelle raison Luis Enrique peut-il s’emporter aussi vite contre la presse française ?

Luis Enrique lassé par les obligations médiatiques en France

A en croire le média espagnol Relevo, tout s’explique par le rythme infernal imposé par la Ligue 1 aux entraîneurs dans les médias. En Espagne et en Italie, où il a entraîné le FC Barcelone et la Roma, Luis Enrique avait pris l’habitude de donner une conférence de presse avant et après chaque match et généralement une interview maximum à un diffuseur en marge de la rencontre. En France, les obligations sont plus nombreuses car il est nécessaire de répondre au diffuseur parfois avant et après le match en plus de donner un peu de biscuit aux médias du club et au média numérique du championnat, en l’occurrence Free Ligue 1.

Il semblerait selon Relevo que toutes ces obligations médiatiques commencent sérieusement à mettre Luis Enrique à bout de nerfs, d’autant qu’il est de notoriété publique que « Lucho » n’aime pas vraiment passer son temps au micro des journalistes. S’il veut que son équipe ait une bonne image, Luis Enrique devra toutefois mettre de l’eau dans son vin car son attitude n’a pas du tout été appréciée au cours des derniers jours. Aussi bien chez les supporters que chez les observateurs, qui attendaient autre chose de l’ancien entraîneur du PSG au niveau de sa communication.