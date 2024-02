PSG ‍: Luis Enrique dans un labyrinthe, il a perdu Courbis en route

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a été poussif mais victorieux à Nantes samedi soir. Même si Luis Enrique avait fait tourner avec Mbappé sur le banc, la prestation parisienne a interpellé Rolland Courbis. Il se demande encore ce que veut faire Luis Enrique au PSG.

Comment accueillir le succès du PSG à Nantes ? Les plus optimistes souligneront que le club parisien en est à 17 matchs sans défaite en Ligue 1. Les autres s'interrogeront sur la bouillie de football proposée pendant une bonne partie du match. Malgré son succès 2-0, le PSG n'a pas été très séduisant. Mis en difficulté par Nantes, le PSG a attendu la seconde période pour cadrer son premier tir alors qu'il avait près de 80% de possession de balle. De quoi se demander si les progrès entrevus par Luis Enrique ces dernières semaines existent bel et bien.

Courbis ne comprend pas le jeu de Luis Enrique

Certes, l'Espagnol a fait tourner son effectif à la Beaujoire. Cependant, Rolland Courbis reste dubitatif concernant le jeu parisien. Le consultant de RMC ne comprend pas le discours de Luis Enrique et surtout ce qu'il veut concrètement mettre en place sur le terrain. Pour lui, Luis Enrique tâtonne encore et cela n'est pas bon signe pour le PSG, candidat au titre en Ligue des champions.

🗣️💬 @rollcourbis : "Je n'arrive pas à suivre Luis Enrique. Je ne vois pas d'équipe type qui se dégage" pic.twitter.com/EMNWo8yH0W — After Foot RMC (@AfterRMC) February 17, 2024

« Moi, j’aimerais que l’on me traduise tout le temps ce que dit Enrique parce que j’arrive pas à suivre ou j’arrive à suivre qu’une partie. Quand Luis Enrique nous dit : « Au mois de février, on aura progressé », ses choix c’est des revues d’effectif, que veut-il nous dire ? Ce sera la progression de l’équipe qui joue la Champions League ? L’équipe type, je ne la vois pas tellement. Il y a 8 ou 9 joueurs pour moi qui se dégagent. […] Vous me parlez de possession, la possession je m’en fous complètement. Ce qui m’intéresse sur le match de ce soir, c’est le nombre de centres qu’on a pu régler, préparer malgré le dispositif mis en place par Nantes. C’est pas interdit de centrer, d’avoir 2-3 joueurs qui se dédoublent sur un côté avec 2-3 joueurs à la réception d’un centre. C’est le manque de ça qui me… Quand je vois que le meilleur joueur c’est Donnarumma, je regrette que Gourvennec n’est pas l’effectif du PSG », a t-il décrypté dans l'After Foot. Les prochaines échéances du PSG devraient lui donner les explications souhaitées.