PSG ‍: Luis Enrique chouchou des Français, l'étonnant sondage

Arrivé au PSG l'été dernier, Luis Enrique a su séduire le public français et les supporters parisiens. C'est le résultat d'un récent sondage qui en fait l'entraîneur préféré des Français.

Luis Enrique est arrivé au PSG avec plein de promesses. L'Espagnol devait apporter un meilleur fond de jeu au champion de France. Il devait aussi se montrer intransigeant avec les stars parisiennes et notamment Kylian Mbappé. Tout ceci n'a pas encore été réalisé, néanmoins la saison du PSG reste très bonne sur le plan sportif. Leader du championnat, le club parisien est en demi-finale de la coupe de France et surtout il a retrouvé les quarts de finale de la Ligue des champions. De quoi rendre Luis Enrique crédible et surtout populaire auprès du public français, selon un récent sondage Odoxa commandé par Winamax et RTL.

Avec 25% des votes, Luis Enrique est l'entraîneur préféré des Français en Ligue 1. Le technicien espagnol du PSG devance l'entraîneur de l'OM Jean-Louis Gasset (19%) et Franck Haise (17%). Patrick Vieira (14%) et l'entraîneur de l'OL Pierre Sage (13%) complètent un top 5 majoritairement bleu-blanc-rouge. Surtout, Luis Enrique a su obtenir l'adhésion des supporters parisiens. 77% des supporters du PSG interrogés estiment qu'il est l'entraîneur qu'il fallait pour diriger leur club. 73% pensent que sa saison est déjà une réussite alors qu'on est seulement au mois de mars.

🚨 Luis Enrique on his future: "I'm really happy at PSG".



"I'm always feeling love from the club since I joined, it's from the president, the board, Luis Campos... we are working all together on medium-long term project".



"It's going very well", told BeIN Sports. pic.twitter.com/Z5QLqwL4i3