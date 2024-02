PSG ‍: Luis Enrique, ça ne vaut pas Galtier, l'attaque foudroyante

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG de Luis Enrique n'est pas encore totalement convaincant. L'entraineur espagnol a d'ailleurs du mal à faire l'unanimité auprès des observateurs.

Luis Enrique le savait, en venant au PSG l'été dernier, les attentes seraient très fortes le concernant. L'Espagnol a vite promis une équipe volontaire et qui produirait un très beau jeu. Pour le moment, le bilan reste mitigé à ce niveau-là. Si son collectif a un très bon état d'esprit, le rendu sur le terrain est quelque fois brouillon même si son projet n'en est qu'à son début. Pour ne rien arranger, Luis Enrique doit aussi composer avec certains dossiers prenants. C'est le cas de celui menant à Kylian Mbappé, qui a récemment annoncé à ses coéquipiers et son entraineur son désir de quitter le club en fin de saison. Contre le Stade Rennais, Luis Enrique a quelque peu sanctionné le joueur en le faisant sortir prématurément. Pas de quoi plaire à Christophe Dugarry, qui pense l'ancien du Barça totalement à côté de la plaque.

Luis Enrique va trop loin avec Mbappé pour Dugarry

🗣️ Duga: "Je pense que Luis Enrique n'aime pas Kylian Mbappé, n'aime pas la façon de jouer de Kylian Mbappé et n'aime pas l'attitude de Kylian Mbappé" pic.twitter.com/ZGI4AM70t4 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 26, 2024

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a totalement dézingué Luis Enrique, accusé de ne même pas faire mieux que Christophe Galtier et de s'en prendre trop gratuitement à Mbappé. « Est-ce qu'il fait mieux que Galtier, est-ce qu'un joueur a progressé, est-ce que ça joue mieux qu'avec Galtier. Bien évidemment que non. Je trouve que Luis Enrique est totalement à côté de la plaque, depuis le début. Il est dans la provoc. Il a un ego surdimensionné. Plutôt que d’assumer qu’il n’a toujours pas trouvé la bonne formule, il va attraper Kylian Mbappé. Moi, je le ressens comme ça. Ton équipe, ce n’est toujours pas bon et là, tu as le fusible parfait, tu sors Kylian Mbappé. Je pense que Luis Enrique n’aime pas Kylian Mbappé. Il n’aime pas sa façon de jouer et son attitude. Est-ce que c’est parce que Luis Enrique a un égo surdimensionné et qu’il veut être la star ou qu’il a une certaine vision espagnole du foot ? Je n’en sais rien. Mais je pense qu’il n’aime pas Kylian Mbappé. Il l’a bien masqué ? Il n’a pas le choix. Un coup, il l’a mis à droite, un coup à gauche, un coup devant. Il y a toujours eu des petites phrases… », a notamment indiqué Christophe Dugarry, qui pense néanmoins que le fait que Mbappé soit un peu contesté pourrait lui faire prendre conscience que son niveau actuel n'est pas satisfaisant.