PSG ‍: Luis Enrique averti, il fait une grosse boulette avec Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Utilisé dans l’axe contre Le Havre en championnat (0-2), Kylian Mbappé pourrait de nouveau être aligné à la pointe de l’attaque du PSG contre le Borussia Dortmund mercredi en Ligue des Champions.

Cet été, le Paris Saint-Germain a massivement dépensé pour renforcer son attaque. Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont été recrutés pour un total frisant les 170 millions d’euros. Une somme d’argent importante mais qui interroge alors que six mois après le début de la saison, ni l’international portugais ni le buteur français ne se sont imposés au poste de numéro neuf à Paris. En début de saison, Marco Asensio a occupé ce poste puis Luis Enrique a joué l’alternance entre Kolo Muani et Ramos… sans que l’un des deux ne s’impose comme un choix évident aux yeux du coach espagnol.

Mbappé de nouveau en pointe à Dortmund ?

Résultat des courses, l’ex-sélectionneur de la Roja avait pris la décision d’aligner Kylian Mbappé au poste de numéro neuf contre Le Havre, dimanche en début d’après-midi. Une expérience que Luis Enrique pourrait de nouveau tenter face au Borussia Dortmund, mercredi dans un match crucial de Ligue des Champions. Une erreur à ne pas commettre selon Benoit Trémoulinas, qui préfère nettement lorsque le capitaine de l’Equipe de France est aligné à gauche. L’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux milite pour un onze avec Randal Kolo Muani à droite (Dembélé est suspendu), Kylian Mbappé à gauche et la surprise Marco Asensio dans l’axe.

« Mbappé dans l’axe ? En début de saison, le PSG fonctionnait bien avec Dembélé à droite, Asensio dans l’axe et Mbappé à gauche. Donc pourquoi ne pas remettre ce trio face à Dortmund en Ligue des Champions en remplaçant Dembélé (suspendu) par Kolo Muani à droite ? Luis Enrique prend son temps avec Asensio mais je pense qu’il est capable de le faire jouer 50 ou 60 minutes. On a tous dit que lorsque Marco Asensio s’est blessé, ça a été plus compliqué pour le PSG. Ok, Paris a recruté des attaquants très chers. Mais même s’ils ont coûté très chers, s’ils ne performent pas, tu peux les mettre sur le banc et mettre un mec comme Asensio. Pour moi, c’est plus plausible de voir Asensio dans l’axe avec Mbappé à gauche. Je resterais comme ça parce que ça fonctionnait au début de la saison » estime le chroniqueur de l’Equipe de Greg, convaincu que Kylian Mbappé apporte beaucoup plus lorsqu’il joue sur son couloir gauche. Reste maintenant à voir si Luis Enrique suivra les conseils de l’ancien Girondin ou s’il surprendra tout le monde en alignant son vice-capitaine dans l’axe mercredi en Allemagne.