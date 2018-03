PSG : Luis Enrique au Qatar, Neymar valide le choix du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, Unai Emery quittera le Paris Saint-Germain en fin de saison, le contrat de l'entraîneur espagnol s'achevant sans qu'aucune prolongation ne lui soit proposée. Des noms circulent avec insistance pour remplacer Unai Emery, mais ce dimanche le Mundo Deportivo affirme qu'un favori semble déjà se dessiner pour occuper le fauteuil d'entraîneur du PSG la saison prochaine. Le quotidien sportif catalan explique que Luis Enrique a récemment fait le déplacement au Qatar, point de passage obligatoire afin de discuter des conditions de son éventuelle venue au Paris SG.

Entraîneur du FC Barcelone lors de la fameuse remontada, Luis Enrique a pris une année sabatique, mais un retour au terrain semble effectivement imminent. Et le média barcelonais précise qu'avant de discuter avec Luis Enrique, les dirigeants du PSG auraient demandé l'avis du clan Neymar, lequel connaît bien le coach espagnol. La réponse de Neymar et de son père aurait été positive, ce qui semble en même temps assurer la présence de la star brésilienne au Paris Saint-Germain au moins une année de plus. Une information à tout de même prendre avec des pincettes, Mundo Deportivo ayant affirmé ces derniers jours que Neymar voulait plus que tout revenir au Barça, regrettant d'avoir signé au PSG.