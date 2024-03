PSG ‍: Luis Enrique agent du Qatar, Mbappé est une victime

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'est pas le seul à être sous le feu des critiques après le spectacle offert par le PSG à Monaco. Luis Enrique suscite également des questions et des critiques sur son management.

Le Paris Saint-Germain a beau avoir douze points d'avance sur le Stade Brestois au classement de Ligue 1, le club de la capitale est agité par d'énormes soubresauts alors même que le PSG prépare un match décisif en Ligue des champions. Alors que l'on s'interroge sur la possibilité que Kylian Mbappé soit remplaçant mardi contre la Real Sociedad, Luis Enrique est déterminé à faire passer ses idées, même si elles sont illisibles ou du moins complexes à comprendre. Après avoir fait entrer Randal Kolo Muani à la pause, vendredi soir à Monaco, le coach espagnol a fait hurler pas mal de journalistes, scandalisé que Luis Enrique fasse payer à Kylian Mbappé son choix d'avoir décidé de partir en fin de saison. Même si Nasser Al-Khelaifi est fâché, ce n'est pas à l'entraîneur du PSG de faire payer l'addition au meilleur buteur de l'histoire des champions de France.

Luis Enrique cède aux demandes du Qatar

Mbappé et le PSG divorcent, tout s'est joué en six mots ! https://t.co/s4TqsbkY1G — Foot01.com (@Foot01_com) March 2, 2024

Sur la chaîne L'Equipe, Dave Apadoo estime que l'ancien entraîneur du Barça et de l'équipe d'Espagne est totalement à côté de la plaque. « On sent que Luis Enrique exécute quelque chose qui est dans l’air. Le club n’a certainement pas digéré ce qu’il s’est passé. Et les Qataris tu ne les quittes pas, ce sont eux qui te quittent. Mais franchement, je trouve que Luis Enrique fait cela avec beaucoup de zèle, parce que contre Rennes le PSG est mené et il fait sortir son meilleur joueur, ça tombe sous le sens. A la mi-temps d’un match où tu te fais bien marcher dessus par Monaco qui trouve le moyen de ne pas marquer, tu sors Kylian Mbappé. A Nantes tu le laisses sur le côté. Quelques semaines plus tôt, tu le laisses 90 minutes contre Revel et contre Orléans en Coupe de France en disant que quand Kylian Mbappé veut jouer, on est obligé de le laisser (…) Il n’explique rien du tout, comment peut-il dire qu’il prépare la saison prochaine alors qu’on est le 1er mars (...) Comment Mbappé peut imaginer être traité comme cela après sept ans où il a tout donné pour son club ? », s'est énervé le journaliste après le nul du PSG à Monaco.