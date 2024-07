PSG ‍: Luis Enrique a une idée, un attaquant à 140 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Si le PSG a pas mal d'idées en tête pour se renforcer cet été au mercato, les arrivées sont pour le moment ralenties. Pas de quoi faire les affaires de Luis Enrique...

Le calme avant la tempête ? Au PSG, on doit prendre son mal en patience depuis le début du marché des transferts estival. La faute au flou qui règne autour des droits tv mais aussi des compétitions toujours en cours. Pourtant, les champions de France ne manquent pas d'idées pour se renforcer. Luis Enrique aimerait que les dossiers s'accélèrent. Le PSG fait face à des difficultés importantes pour boucler certains deals, comme celui de Khvicha Kvaratskhelia. Naples ne veut pas le vendre et demande au minimum 150 millions d'euros pour le lâcher. Hors de question pour le PSG, qui pourrait bien finir par changer son fusil d'épaule et viser un autre joueur.

Le PSG prêt à tenter un énorme coup ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bukayo Saka (@bukayosaka87)

Selon les informations de Caught Offside, via Ekrem Konur, le PSG surveille en effet de plus en plus Bukayo Saka. L'international anglais, actuellement présent à l'Euro 2024 avec les Three Lions, n'a pas encore trouvé d'accord avec Arsenal pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2027. Les Gunners veulent vite y remédier et boucler sa prolongation à son retour de sélection. L'objectif des vice-champions d'Angleterre est de très vite calmer les menaces. En plus du Paris Saint-Germain, Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid sont aussi sur le coup. Le joueur de 22 ans est estimé à quelque 140 millions d'euros. Il est l'une des pièces les plus importantes de l'effectif de Mikel Arteta, qui ne veut pas du tout s'en séparer. Pour cela, il faudra sans doute faire un effort pour booster son salaire et lui donner un nouveau statut. Il ne manquera pas de courtisans et Saka pourrait même en jouer pour signer le meilleur contrat possible avec les Gunners.