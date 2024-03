PSG ‍: Luis Enrique a un mot à dire pour signer au Barça

Dans : PSG.

Deco a officialisé l’intérêt de Barcelone pour Luis Enrique alors que le club catalan cherche un successeur à Xavi pour la saison prochaine. Mais le coach espagnol de 53 ans a peu de chances de quitter le PSG.

Il y a plusieurs semaines, Xavi a lâché une véritable bombe en conférence de presse en dévoilant son départ du FC Barcelone à la fin de la saison, peu importe le classement final du club catalan. L’ancien capitaine du club blaugrana, deuxième de la Liga et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, vit donc ses dernières heures sur le banc de Barcelone. Qui lui succédera la saison prochaine ? Dans une interview accordée à la Cadena SER, le directeur sportif Deco a été interrogé à ce sujet. « Je ne voulais pas qu’il parte, mais il a pris sa décision » a d’abord lancé Deco avant de poursuivre au sujet de Xavi.

« J’ai déjà dit que la saison de Xavi n’était pas finie, il y a encore des choses à jouer. Dans le football, tout change du jour au lendemain. Xavi continue de dire que sa décision est irréversible mais s’il change d’avis, il devra nous le dire car pour nous, c’est un entraîneur idéal qui ne se plaint jamais et qui connait les difficultés du club » a lancé le directeur sportif du Barça avant d’évoquer les potentiels successeurs de Xavi dont fait partie Luis Enrique.

Deco officialise l'intérêt du Barça pour Luis Enrique

« Rien n’est joué, nous sommes attentifs, nous n’avons rien proposé à aucun entraîneur. Bien sûr, j’aime Luis Enrique, c’est un entraîneur avec lequel je n’ai pas travaillé, mais il est évident que c’est une référence à tous les niveaux. C’est un entraîneur de très très haut niveau » a reconnu Deco, officialisant de manière claire l’intérêt du FC Barcelone pour Luis Enrique. Autant dire que s’il venait à quitter le PSG pour une raison X ou Y à la fin de la saison, l’ex-sélectionneur de la Roja serait immédiatement la priorité du FC Barcelone. Reste qu’un départ de Luis Enrique un an seulement après sa signature à Paris est aujourd’hui improbable, le coach espagnol de 53 ans étant totalement impliqué dans le projet parisien et en parfaite osmose avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.