Le Barça promet un cadeau énorme à Xavi s'il élimine le PSG

Il y a quelques semaines, Xavi annonçait officiellement son départ du Barça en fin de saison. Depuis, tout va mieux pour lui et ses joueurs. De quoi tout remettre en question. Surtout si le PSG passe à la trappe.

Le Barça est dans une très belle dynamique en cette seconde partie de saison. Les Catalans semblent libérés depuis l'annonce du départ de Xavi. Idem pour l'entraîneur blaugrana. A la chasse du Real Madrid en Liga et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le Barça peut espérer avoir de belles émotions dans les prochaines semaines. Avant d'affronter le PSG en C1, les espoirs sont au plus haut. Et pour la direction du Barça, tout changera si les champions d'Espagne parvenaient à se qualifier pour le dernier carré de la compétition. C'est du moins ce qu'annonce Sport.

Le Barça n'a pas fait une croix sur Xavi

Le média espagnol indique en effet ces dernières heures que Joan Laporta fera tout son possible pour prolonger Xavi si le Barça tape le PSG. Reste à savoir si l'ancien milieu de terrain acceptera la proposition alors qu'il paraissait particulièrement soulagé par sa décision de partir l'été prochain. En tout cas, nul doute que si Xavi restait à Barcelone, certains jeunes joueurs catalans seraient des plus ravis, à l'image de Lamine Yamal. A 16 ans, le jeune Espagnol a été lancé dans le grand bain par son coach. Il lui sera reconnaissant pendant longtemps, comme il l'a indiqué dans des propos rapportés par la presse espagnole : « Il est très important, car au final c'est lui qui m'accompagne à l'entraînement, me fait jouer pour la première fois avec l'équipe première, et me donne une continuité dans l'équipe première. C'est lui qui donne confiance aux jeunes ». Il reste cependant du chemin pour le Barça avant de pouvoir rêver aux demi-finales de la Ligue des champions. Le PSG en a très envie aussi et Luis Enrique a de son côté sans doute pas mal de secrets à livrer au vestiaire francilien.